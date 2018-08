Wohnung mit Altöl verwüstet

Oliver Schwers

Wilhelmshof (MOZ) Völlig verwüstet wurde die Wohnung einer jungen Familie von unbekannten Einbrechern. Die Täter stahlen aber nichts, sondern kippten gezielt Altöl und Chemikalien in alle Zimmer. Die gesamte Ausstattung ist hin. Ein Racheakt? Die Kripo ermittelt.

Als Elisa Domdera nach Hause kommt, steht schon ein Polizeiwagen vor der Tür. Sie ahnt nichts Gutes. Die Beamten betreten gemeinsam mit ihr die aufgebrochene Haushälfte in Wilhelmshof bei Frauenhagen. Ihnen bietet sich ein schauerlicher Anblick. Alle Schränke stehen offen. Von den Wänden und Schränken tropft Altöl. Auf Betten, Couch und Sesseln, auf Tischen, Wäsche und Fußboden hat der Täter eine schwarze Brühe hinterlassen. Eine weitere grünliche Suppe, vermutlich Kühlerflüssigkeit, ist in alle Polster und Kleidungsstücke eingedrungen. Es stinkt. Die gesamte Wohnung ist total hinüber.

Besonders betroffen – das Kinderzimmer. Sämtliche Kindersachen, Plüschtiere, Spielzeug und Matratzen sind unbrauchbar. Im Badezimmer liegen Scherben in der Wanne. Hier hat der Einbrecher das Fenster eingeschlagen, um sein Vernichtungswerk Raum für Raum zu vollenden. Kein Zimmer bleibt verschont.

Es fehlt nichts. Ein Racheakt? Die Tat eines Wahnsinnigen? „Eine Katastrophe“, sagt Elisa Domdera. Die 25-Jährige steht vor dem Nichts. Ihr siebenjähriger Sohn hat noch vier T-Shirts und zwei Unterhosen. Der Rest gehört in den Müll. Auch für die fünfjährige Adina ist an diesem Nachmittag – der Täter stieg am helllichten Tag ein – das gesamte Zuhause auf einen Schlag vernichtet. Wohnen kann hier niemand mehr.

Elisas Eltern versuchen zu retten, was zu retten ist. Kinder- und Wohnzimmermöbel sind erst im Frühjahr gekauft worden. Mindestens 4000 Euro Schaden. Sie schrubben mit Spezialreinigern. Freunde und Helfer räumen bis in die Nacht die noch rettbaren Einrichtungsgegenstände aus, beseitigen Ölspuren und Flecken. Doch von den Textilien, von Polstern, Betten, Matratzen und Wäsche lässt sich so gut wie nichts mehr benutzen. „Ich habe gar nichts mehr“, sagt Elisa Domdera. Eine Hausratversicherung fehlt.

Weil sich die Familie ohnehin mit Umzugsgedanken getragen hat, steht der Plan fest: Hier müssen sie sofort raus. Seit zwei Jahren mietet Elisa Domdera die Haushälfte. Doch schon in der Vergangenheit sind hier – nahezu in völliger Einöde fernab vom Dorf – merkwürdige Dinge passiert. In einer anderen Wohnung des früheren Landarbeiterhauses hat sich vor mehreren Jahren ein Brand ereignet. Erst kürzlich wurden vor dem Eingang parkende Autos zerkratzt. Jemand hat Sekundenkleber in die Türschlösser gepresst. Was geschieht hier bei Frauenhagen?

Die Polizei ermittelt. Eine Fußspur haben die Beamten angeblich sichern können. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, heißt es von der Kripo. Die Ergebnisse der Spurensicherung stehen noch nicht fest.

Der Familie ist es so unheimlich zumute, dass sie keinen Tag länger bleiben will. Mit hilfsbereiten Freunden wird das Anwesen geräumt. Doch noch in der Nacht verschwinden Koppelzäune und Hundezwinger vom Grundstück.

Eine bereits zuvor besichtigte Wohnung in einem Neubau auf dem Dorf soll jetzt das neue Zuhause werden. Weil Elisa Domdera über Facebook von ihrem Schicksal berichtet, setzt eine Welle der Hilfsbereitschaft ein. Wildfremde Menschen bringen Kindersachen vorbei. Selbst aus anderen Bundesländern kommen Pakete. Eine gebrauchte Kücheneinrichtung findet sich in der Verwandtschaft. Die Eltern leisten Unterstützung. „Ich hätte nie gedacht, wie viele hilfsbereite Menschen es in einer solchen Not gibt“, sagt Elisa Domdera.