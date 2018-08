In die Pedale treten für die Umwelt

MOZ

Frankfurt Zum dritten Mal beteiligt sich die Stadt am Wettbewerb „Stadtradeln“, einer Aktion für Radverkehrsförderung und Umweltschutz. Alle, die in Frankfurt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, in der Oderstadt zur Schule gehen oder an der Viadrina lernen, können vom 26. August bis zum 15. September teilnehmen.

Jeder Tritt in die Pedale zählt – egal ob beruflich oder privat, ob im Stadtgebiet oder anderswo. Das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen, führt die Kampagne durch. Unter allen Radfahrenden werden Preise wie Fahrradtaschen, Smartphone-Fahrradhalterungen, Helme und Schlösser verlost. Im vergangenen Jahr sind mit 178 Teilnehmenden in 19 Teams fast 40 000 Kilometer „erradelt“ worden.

Am 26. August um 10.30 Uhr wird das Stadtradeln mit einer Radtour durch Frankfurt und Słubice eingeläutet. Start ist am Frankfurter Rathaus, die Tourführung übernehmen der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und das Team der Frankfurter Critical Mass, die einmal im Monat auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam macht. Anmeldungen sind ab sofort auf der Internetseite www.stadtradeln.de möglich. Man kann im „Offenen Team Frankfurt (Oder)“ oder anderen Teams mitfahren. Es kann aber auch mit Freunden, Arbeitskollegen oder im Klassenkollektiv eine eigene Gruppe gegründet werden. Die gefahrenen Kilometer sind über den Online-Radlkalender, die Smartphone-App oder telefonisch beim Teamkapitän einzutragen.

Mitmachen heißt, die Vorteile des Fahrradfahrens zu erleben: Das Fahrrad ist das ideale städtische Verkehrsmittel und Symbol eines zeitgemäßen Lebensstils – Radfahren ist praktisch und schnell, macht Spaß und spart Geld. Aber es zählt bei der Aktion nicht nur der Wettbewerb. Es geht um Gesundheit und Fitness, um eine lebenswerte Stadt und eine intakte Umwelt.

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Brandenburg wird Frankfurt vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg aus der Konzessionsabgabe Lotto gefördert.