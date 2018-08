B 112 nach Unfall zeitweise gesperrt

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt/Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der B 112 in Höhe von Brieskow-Finkenheerd sind eine Frau und ein Kind am Dienstag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 24-Jährige aus Richtung Brieskow-Finkenheerd aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, fuhr über beide Gegenfahrspuren und prallte in die Außenschutzplanke. Der Aufprall muss heftig gewesen sein. „Die Unfallstelle glich einem Trümmerfeld, Fahrzeugteile wurden abgerissen und verteilten sich auf der Fahrbahn“, berichtete ein Augenzeuge. „Rettungskräfte brachten die verletzte Frau sowie das Kind, das mit im Auto saß, in ein Krankenhaus“, sagte eine Polizeisprecherin. Der Gesamtschaden an dem Mazda 6 sowie an der Leitplanke konnte laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Neben zwei Rettungs- und einem Notarztwagen war auch die Eisenhüttenstädter Feuerwehr im Einsatz. Eigentlich ist das nicht mehr das Einsatzgebiet der Wehr, sie war aber in dem Fall am schnellsten verfügbar. „Wir sind um 8.39 Uhr alarmiert worden“, sagte Wehrführer Norbert Manteufel. Die Wehr war mit den hauptamtlichen und freiwilligen Kräften vor Ort. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte mit Bindemittel Betriebsstoffe, die aus dem beschädigten Auto ausgelaufen waren. Der Einsatz dauerte bis 10.30 Uhr. Die B 112 war zeitweise gesperrt. (lö)