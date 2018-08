Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Von Sonnabend, 5.15 Uhr, bis Sonntag, 23.15 Uhr, fallen die meisten Züge der Regionalexpress-Linie 1 zwischen Erkner und Berlin Ostkreuz aus. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Ostbahnhof und Erkner, teilt die Bahn mit. Zumindest laut Abfrage von Dienstagabend fahren aber auch die Züge der S-Bahn-Linie 3.

Wer sich auf die Bus-Variante einlässt, sollte beachten, dass sie 36 bis 40 Minuten früher in Ostbahnhof ankommen und 36 bis 38 Minuten später dort ankommen. Für Durchgangsreisende besteht damit immer erst Anschluss an die Züge/Busse des jeweils nächsten Taktes zur Weiterfahrt, heißt es. Als Grund für die Einschränkungen nennt die Bahn Oberleitungsarbeiten in Berlin-Rummelsburg.