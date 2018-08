Rüdersdorfer Original gestorben

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Einer der bekanntesten Unternehmer der Region ist tot. Der Rüdersdorfer Geschäftsmann Siegfried Erkner starb am Montagvormittag im Alter von 84 Jahren. Er sei friedlich eingeschlafen, berichtete sein Sohn Sven Erkner.

Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller sprach von einem großen Verlust für die Gemeinde. Zum einen sei Siegfried Erkner als Unternehmer sehr aktiv gewesen und die Siegfried Erkner & Sohn GmbH ein großer Arbeitgeber im Ort. Zum anderen habe er sich durch sein gesellschaftliches Engagement hervorgetan, habe sich insbesondere für den Sport und die Jugendförderung eingesetzt. „Er war ein Original und hatte einfach eine Art zum Mitreißen“, würdige Schaller. Nicht selten zückte er auch das private Portemonnaie und reichte einen Schein rüber, wenn mal eine Spende gebraucht wurde.

Siegfried Erkner hatte bei einem Geschäftspartner seines Vaters das Kfz-Handwerk gelernt. Die nächste Station war die Werkstatt seines Schwiegervaters in der Ernst-Thälmann-Straße, die er mit Ehefrau Gisela 1965 übernahm.

Siegfried Erkner hatte immer ein untrügliches Gespür für gute Geschäfte. Kontakte in möglichst viele Richtungen erwiesen sich dabei als sehr förderlich. Berührungsängste waren ihm fremd, ganz wichtig war ihm Verlässlichkeit.

Auch nach der Wende war sein Terminkalender immer gut gefüllt. Kaum eine größere Veranstaltung, zu der er nicht eingeladen wurde. Seine Kontakte reichten bis in höchste politische und wirtschaftliche Kreise Brandenburgs und darüber hinaus. Viele Minister gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Wenn etwas zu scheitern drohte, griff der Rüdersdorfer zum Telefon und machte sich für die Region stark. Nicht zuletzt dafür hatte er auch mit den Wirtschaftskreis ins Leben gerufen. Und einen großen Auftritt hatte er 2010 beim Festumzug zum 775-jährigen Jubiläum der Gemeinde als Filmstar Sergeant Berry im Cabriolet.

Wie Sven Erkner ankündigte, wird es für seinen Vater in der nächsten Woche eine große Trauerfeier in der Kalkberger Kirche geben. Sein Vater habe stets die Öffentlichkeit gesucht, und deshalb werde man es nun auch so halten. Durch die vorherige rund zwei Jahre Krankheit habe das Ableben die Familie nicht ganz unvorbereitet getroffen.

Der Name Siegfried Erkner bleibt in der Region übrigens erhalten: Am Firmennamen des Rüdersdorfer Autohauses werde sich nichts ändern.