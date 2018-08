Petri Heil! am Schervenzsee

Daniel Holz

Schernsdorf Am Schervenzsee kann man nicht nur baden, Kinder und Jugendliche können auch gleich noch etwas über die Bewohner des 20 Hektar großen und bis zu 9 Meter tiefen Sees lernen. „Wie schon in den vergangenen Jahr bieten wir unseren Gästen seit Beginn der Sommerferien unser betreutes Kinderangeln an“, erläuterte Jörg Klofski, Betreiber des Campingplatzes. In dieser Saison findet die Aktion regelmäßig jeden Mittwoch und Sonnabend von 8.45 bis 11 Uhr statt. Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro.

Gewässerwart und Fischereiaufseher Maik Mausolf betreut bis zu 15 junge Angelfreunde jeder Altersstufe. Dabei erklärt er das richtige Verhalten bei einem Fischbiss oder hilft einfach nur beim Entwirren der Angelsehne. Die Aussichten, im Schervenzsee Karpfen, Schleie, Plötzen oder Karauschen zu erbeuten, sind hervorragend. Immer wieder berichten Petrijünger von außergewöhnlich guten Fangergebnissen im Schervenzsee. Davon konnten sich die Brüder Fabian (9) und Pierre Goltz (8) aus Frankfurt selbst überzeugen. „Wir nehmen uns hier auf dem Campingplatz eine Auszeit und haben uns einen Wohnwagen gemietet. Wir sind total begeistert. Nicht nur, dass die beiden Jungs jeweils ihren ersten Karpfen geangelt haben, Fabian hat hier von einem Tag auf den anderen selbst wie ein Fisch im See schwimmen gelernt“, fügt begeistert Elisabeth Goltz (31), Mutter der beiden Jungen, an.

Nachdem die Fische entweder für das Abendessen vorbereitet oder, wenn sie noch zu klein sind, zurück in die Freiheit gesetzt wurden, toben die Kinder auf dem riesigen Waldspielplatz oder holen sich schnell ein Eis, bevor es an den Strand geht. Herr Maik oder Mausi, wie die Kinder liebevoll zu Herrn Mausolf sagen, steht dann bei der Nachbereitung des Angelevents oft alleine am Gewässer und packt die Angelsachen bis zum nächsten Mal zusammen. Lächelnd erklärt er: „Es ist jedesmal wunderschön, in die strahlenden Kinderaugen zu sehen, wenn sie ein entsprechendes Erfolgserlebnis hatten, und es ist völlig in Ordnung, wenn sie dann losflitzen, um ein neues Abenteuer auf unserem Campingplatz zu erleben.“ (dh)Weitere Informationen zum Campingplatz am Schervenzsee gibt es im Internet unter der Adresse www.schlaubetal-camping-schervenzsee.de.