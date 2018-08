Torte, Taufe, Tiergeschichten

Julia Lehmann

Eberswalde (MOZ) Zwei besonders hübsche Tiere will der Eberswalder Zoo am Sonnabend mit einem Namen versehen. Die wiederkehrende Zeremonie der Taufe steht an. Es ist eine Bartagama, gerade mal ein halbes Jahr alt, mit einem besonders kräftig gemusterten Panzer. Und ein kleiner Esel. Am 30. Juli geboren und grau-weiß gefleckt. Anlass ist das Zoo-Fest zum 89. Geburtstag des Tierparks.

Im Programm finden sich auch diesmal kurzweilige Punkte wieder, wie die Band „Atlas“, Feuertänzer, die tanzenden Puppen von Elke Tanneberger „Paul und Paulinchen“ und Clown „Klecks“. Es warten außerdem Riesendart, ein Abenteuerspielplatz, eine Hüpfburg, Leitergolf sowie ein Kunsthandwerkermarkt. Paulina Ostrowska, Leiterin der Zoo-Schule, hält sich zum Kinderschminken bereit. Es kann außerdem gebastelt werden. Von 12 bis 18 Uhr gibt es auf der Bühne am Urwaldhaus. Um 15 Uhr dann das, worauf jedes Jahr viele der Besucher warten: die Geburtstagstorte wird angeschnitten. Die spendiert wieder die Bäckerei Wiese.

Das erste Zoo-Fest fand bereits zu DDR-Zeiten statt. Viele Jahre wurde es immer im September gefeiert. Weil das Wetter dann meist schon wechselhafter wird, hat man es einen Monat nach vorn verlegt. Die Wiedereröffnung des Zoos fand nämlich eigentlich im September statt. 1945, zum Ende des zweiten Weltkrieges, zerstörten fliehende Waffen-SS-Verbände die zoologische Einrichtung bis aufs Letzte, um sie nicht an die Siegermacht Russland abgeben zu müssen. Damals betrieb Bruno Schulz die Wasserfallgaststätte und hielt anbei viele verschiedene heimische Tierarten.

Den Wiederaufbau übernahm dann sein Sohn Günter Schulz. Er übernahm die Gestaltung des Eberswalder Zoos und konnte 1958 Eröffnung feiern. Im ersten Jahr allein entstand die Umzäunung des Geländes, das Kassenhäuschen und das Wohnhaus des Direktors.

„Günter Schulz fand zuerst als Kind ein Rothirschkalb und baute ihm ein Gatter“, erzählt der heutige Zoodirektor Bernd Hensch aus der Geschichte. Das sei der Ursprung des neuen Zoos gewesen. Eine bewegte Geschichte, von der heute nicht mehr viel erkennbar ist.

Bernd Hensch ist guter Dinge, dass die Besucher am Sonnabend mitfeiern werden. Trotz anhaltender Hitze ist sein Zoo auch in den vergangenen Wochen stets gut besucht gewesen, sagt der Zoo-Chef. Viele hohe Bäume spenden Schatten und kühlen Mensch und Tier ein wenig ab. Für die Zoo-Bewohner seien die heißen Tage kein Problem, sagt Hensch. Zudem könnten sie sich auch ins Innere ihres Geheges verkriechen, falls es zu heiß wird. „Wir schließen kein Tier ein oder aus.“

Zoo-Fest, Sonnabend, 12 bis 18 Uhr, Am Wasserfall 1, Programm: www.zoo.eberswalde.de