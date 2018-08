Johanna Kleiner feiert ihren 102. Geburtstag

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Johanna Kleiner ist eine Frau der klaren Worte. „Das Bierglas ist halb voll, da kommt wohl nichts mehr“, scherzte sie am Dienstag in der ProCurand-Seniorenresidenz Am Straussee Einrichtungsleiter Roland Lange zu. Der ließ sich nicht lange bitten und füllte es auf, nachdem sich die Blume des Getränkes etwas zurückgezogen hatte.

Wie versprochen war Roland Lange zur kleinen Nachfeier des 102. Geburtstags gekommen, den Johanna Kleiner bereits am Sonntag mit ihrer Familie und Freunden, Canapés, Obstplatten, Kaffee, Kuchen und Sekt gebührlich gefeiert hatte. „Weil ich da nicht konnte, hatte ich ihr vorher versprochen, dass wir hinterher mit Bier anstoßen. Sie trinkt gerne mal ein Bier“, sagte Lange, der im Beisein von Johanna Kleiners Tochter Karin Manthey natürlich auch Blumen überreichte.

Wenn Roland Lange über Johanna Kleiner spricht, gerät er regelrecht ins Schwärmen. „Sie ist noch so fit, das hat man selten in diesem Alter.“ Und tatsächlich. Die alte Dame, die am 5. August 1916 in Dresden geboren wurde, wirkt wesentlich jünger. Viele Jahre arbeitete sie als Fakturistin im Elektromotorenwerk in Wernigerode, in die Strausberger Seniorenresidenz kam sie vor sechseinhalb Jahren.

Wandern war ihre große Leidenschaft im Harz. Heute fällt ihr das Laufen schwer. Beweglich ist sie trotzdem mit ihrem elektrischen Rollstuhl, den sie per Hand so sicher steuert, als hätte sie nie etwas anderes gemacht. Zwei Kinder hat Johanna Kleiner auf die Welt gebracht, kann sich heute über drei Enkel und zwei Urenkel freuen. „Ich bin glücklich, dass ich noch leben darf, es ist so schön auf der Welt“, sagt sie. Einen Traum hat sie noch: „Ich würde gerne noch einmal in den Harz fahren.“