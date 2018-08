Haselnüsse für Aschenbrösel auf der Orgel

Olaf Gardt

Krügersdorf (MOZ) Es war eine ungewöhnliche Zeit für ein Orgelkonzert. Am frühen Montagabend kamen knapp 30 Gäste in die Krügersdorfer Kirche, um der Musik von Sabine Duschl zu lauschen. Die Musikschullehrerin trifft sich seit vielen Jahren mit Kollegen in dem kleinen Ort. Ehemalige Musikschulleiter aus ganz Brandenburg kommen zusammen, Sabine Duschl selbst unterrichtet noch im Landkreis Potsdam-Mittelmark, hat dort sogar einige Orgelschüler.

Am Montag hat sie nun eine Stunde lang alle Register der Krügersdorfer Orgel gezogen. „Von Bach bis Fetzig“ nannte sie ihr Programm. Pfarrerin Elisabeth Preckel, die die Gäste begrüßt hatte, war so begeistert, dass sie die Musikerin zu einer Zugabe überredete. Die Titelmelodie aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gab es also noch einmal. Ansonsten erklangen Werke von Bach und Händel genauso wie Jazz-Stücke und Musicalmelodien. Sie sei ja froh, dass die Krügersdorfer Orgel noch immer zu jedem Gottesdienst erklinge, das Konzert sei aber noch einmal ein ganz besonderes Erlebnis gewesen, bedankte sich die Pfarrerin am Ende. Der Eintritt war frei, am Ausgang bat die Kirchengemeinde um eine Spende. Das Geld wird für die Sanierung des Kirchturms gebraucht.(gar)