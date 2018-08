Spitze beim Umweltmanagement

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Von

Seit mehr als zehn Jahren beteiligt sich sich die ProPapier PM2 GmbH in Eisenhüttenstadt an dem Umweltmanagement-System EMAS. Damit werden nicht nur Rohstoffe und Ressourcen eingespart, sondern auch die Umwelt entlastet. Am Dienstag hat die IHK dieses Engagement mit einer Ehrenurkunde gewürdigt.

„Wir versuchen jedes Jahr etwas besser zu werden“, sagte Heiko Wolf, Standortleiter der ProPapier PM2 GmbH in Eisenhüttenstadt. Er bezog diese Aussage auf ein anspruchsvolles Umweltmanagement-System, dem sich das Unternehmen seit zehn Jahren verpflichtet fühlt. Das EMAS (Eco Management and Audit Scheme), das in der Europäischen Union gilt, sei das anspruchsvollste Umweltmanagement-System weltweit, gleichsam die Spitzenliga, sagte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK-Ostbrandenburg. „Es geht weit über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus“, so Schülke. Das Unternehmen verpflichtet sich zu einer kontinuierlichen Verbesserung bei den Umweltleistungen.

Tatsächlich wurde die Papierfabrik in Eisenhüttenstadt im vergangenen Jahr rezertifiziert. Neun neue Umweltziele, die bis 2020 umgesetzt werden sollen, wurden aufgenommen, lobte Gundolf Schülke.

Das kann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen, wie Heide Geber, Leiterin des Umwelt- und Behördenmanagements bei ProPapier erläuterte. Sie nannte drei große Themenkomplexe: Energieeinsparung, Ressourcenschonung und Wassereinsparung. So soll bis 2020 zum Beispiel der Farbstoffeinsatz um zehn Prozent verringert werden. Die Farbe wird verwendet, damit die Wellpappe eine bräunliche Oberfläche erhält. Aber es geht auch darum, die Druckluft zu überwachen, dass keine Druckluft durch undichte Stellen entweicht. „Auch der Wassereinsatz wird optimiert, um möglichst wenig Wasser zu verbrauchen und dann später möglichst wenig Abwasser abzugeben“, fügt Heide Geber ein weiteres Feld hinzu. Ein großes Thema ist natürlich die Stromeinsparung. Strom sei eine teure Energie, sagte Heiko Wolf. Auch in diesem Bereich seien Einsparungen gelungen. Der Hauptgeschäftsführer merkte an, dass das Unternehmen die Anforderungen aus dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) erfüllt. Der Strom aus erneuerbaren Energien sei innerhalb von zwei Jahren von 41 auf 61 Prozent gestiegen, so Schülke.

Wer solch ein Umweltmanagementsystem schon über einen längeren Zeitraum verfolgt, für den wird es immer herausfordernder noch Einsparpotenzial zu finden. Es werde immer schwieriger, so Heiko Wolf. Heide Geber drückte es so aus: „Es sind kleine Schritte, die werden aber konsequent gegangen.“ Ein Beispiel dafür sind die Maschinen, die Ränder an den Papierbahnen abschneiden. Durch Sensoren springen die Maschinen nur dann an, wenn sie tatsächlich benötigt werden. „Da sind große Motoren dahinter. Jede Minute, die man ausschalten kann, bringt da etwas“, sagte die Leiterin des Umweltmanagements.

Gundolf Schülke ordnete die Anstrengungen in einem größeren Rahmen. „Seit vergangene Woche sind die Ressourcen des Jahres 2018 verbraucht. Der Weltschöpfungstag am 1. August ist eine Mahnung an uns alle.“ ProPapier sei sich der Verantwortung bewusst.