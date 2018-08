Sichten, sortieren und überdenken

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Maximilian Wonke, der Bürgermeister von Panketal, ist bislang noch Vorsitzender des Ortsbeirates Zepernick. Der neunköpfige Beirat vertritt die Interessen dieses Ortsteils und wird laut Hauptsatzung der Gemeinde Panketal für die Dauer einer Wahlperiode bestimmt. Mit der Wahl des 31-Jährigen zum Bürgermeister vor Ablauf der regulären Wahlperiode gelten nun aber Sonderregeln. „Als Bürgermeister werde ich alle Mandate abgeben“, erklärt der neue Mann an der Verwaltungsspitze.

Wenn der Ortsbeirat am 7. September um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammentritt, wird deshalb die Neuwahl eines Vorsitzenden auf der Tagesordnung stehen. Als Stellvertreter in der SPD-Fraktion der Gemeindevertretung hatte Wonke den Vorsitz im Ortsbeirat sehr gern übernommen. „Die Arbeit hat mir Spaß gemacht“, sagt der neue Bürgermeister. So war er nah an den Problemen der Einwohner und konnte spezielle Belange des Ortsteils Zepernick auf die Tagesordnung heben. Nun aber müsse er den Blick auf die gesamte Gemeinde haben und wolle außerdem Akzente in der Arbeit der Verwaltung setzen.

In den Ortsbeirat rückt, wenn er gewählt wird, Niels Templin für Wonke nach. Der Lehrer und Musiker ist kein Unbekannter in der Gemeinde Panketal, gestaltet er doch zahlreiche kulturelle Höhepunkte und Konzerte, unter anderem für die Bürgerstiftung. Die Tagesordnung für den nächsten Ortsbeirat liegt noch nicht vor. „Ich mische mich da bewusst nicht mehr ein“, so Wonke.

Das Verfahren ist eher unspektakulär. In die Runde wird gefragt, wer sich den Vorsitz in dem neunköpfigen Gremium zutrauen würde. Dann schreiten die Mitglieder zur Wahl. Wie wichtig der Ortsbeirat ist, zeigt die Kommunalverfassung. Denn der Beirat ist zu hören, bevor der Hauptausschuss oder die Gemeindevertreter Beschlüsse fassen. Neben Zepernick verfügt auch Schwanebeck über einen Ortsbeirat. Hobrechtsfelder Interessen nimmt das Zepernicker Gremium wahr. An allen Sitzungen des Gemeinderates nehmen die Ortsbeiräte teil, auch im nicht öffentlichen Teil der Beratungen. Und zwar bis zur nächsten Kommunalwahl im Land Brandenburg, die voraussichtlich Ende Mai 2019 stattfindet. Danach wird auch der Ortsbeirat Zepernick neu zusammentreten.

Noch ist Maximilian Wonke, der sich sein Büro im Panketaler Rathaus gerade einrichtet und Unterlagen seines im Januar verstorbenen Vorgängers Rainer Fornell sichtet, auch Vorsitzender des SPD-Ortsvereins in Panketal. „Ich werde mich auch aus dieser Position geordnet zurückziehen“, erklärt der Bürgermeister. Der 50-köpfige Panketaler Ortsverein wählt im Herbst einen neuen Vorstand. Bis dahin, so Wonke, werde er die Aufgabe weiter ausfüllen. Am 3. September trifft sich der Ortsverein um 19 Uhr zur nächsten Mitgliederversammlung.