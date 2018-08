Werner „Beinhart“ ganz zahm

Hagen Bernard

(MOZ) Eisenhüttenstadt. Werner Lorant ist auch nach seiner Fußball-Karriere ein Mann klarer Worte geblieben. Der 69-jährige ehemalige Bundesliga-Spieler und -Trainer war am Sonntag Gast im Fürstenberger Kunsthof.

Werner Lorant scheint mit sich im Reinen. „Meine Rente kommt pünktlich, dreimal täglich gehe ich mit meinem Hund spazieren. So was wie heute mache ich nur, wenn ich Lust dazu habe“, erklärt der 69-Jährige. Aufgrund seiner Privatinsolvenz 2010 und der Zwangsversteigerung seines Hauses könnte man meinen, der UEFA-Cup-Sieger von 1980 mit Eintracht Frankfurt und langjährige Bundesliga-Trainer des TSV 1860 München wäre auf jeden Cent angewiesen. Dem ist aber nicht so. Launig erzählt Lorant, dass es während seiner vierjährigen Auslandstätigkeit zu Hause zu einigen Ungereimtheiten gekommen war, um die sich seine damalige Frau nicht gekümmert habe. „Die habe ich in die Wüste geschickt, und das Haus sollten sie wegmachen. Ich hatte ja noch einiges Geld und ein Haus in Spanien. Schritt für Schritt ist es wieder aufwärts gegangen. Und was die Zeitungen schreiben, regt mich nicht auf. Aus dem Alter bin ich raus. Ich bin dann weg nach Spanien, wo ich meine Ruhe habe.“

Lorant lebt mit seiner Lebensgefährtin auf Mallorca, doch mittelfristig dürfte er wieder in Deutschland sein. „Sie hat Kinder, die sollen hier zur Schule. Die Ausbildung in Spanien ist nicht so gut.“ Irgendwann wird es auch ein neues Buch geben, schließlich ist Lorants neue Partnerin Journalistin. „Eigentlich will ich nicht. Da muss ich so lange mit ihr reden und auch noch Dinge erzählen, die ich nicht möchte. Doch irgendwann wird sie mich dazu drängen.“

Erstmal lässt es sich der aufgrund seiner rauen Spielweise und als Trainer für rüde Töne bekannte Werner „Beinhart“ gutgehen. Aber wenn Freunde um einen Gefallen bitten, springt er ein. Vor allem, wenn es um Kinder geht. So in den Sommer-Fußballferien auf einem Campingplatz in Waging am See. Allerdings verfahre er mit den jungen Urlaubern behutsam. „Am liebsten wollen die Torschuss üben und spielen. Natürlich versuche ich sie auch zu fordern, aber im Urlaub wollen sie vor allem Spaß haben, da muss ich nicht so hart sein.“

Also hat er auch einen weichen Kern? „Natürlich. Mit den meisten Spielern hatte ich ein gutes Verhältnis. In erster Linie muss man ehrlich sein. Es kann nicht sein, dass ich sage ,du bist der Beste’ und lasse ihn dann nicht spielen.“

Authentisch wirkt Werner Lorant auch im Kunsthof in Eisenhüttenstadt. Die Hitze scheint ihm nichts auszumachen, gelegentlich nippt er an der Cola, in der Pause zieht er eine Zigarette durch. Dass die Veranstaltung relativ spärlich besucht ist, stört ihn nicht. „Mit ein paar Eintracht-Frankfurt-Fans mehr hatte ich aber schon gerechnet.“ Und die wurden nicht enttäuscht. Bereits zur Einführung zitierte Moderatorin Kristin Lenk Aussagen wie „ich wechsel nur aus, wenn sich jemand ein Bein bricht“ und „was soll ich mit der Mannschaft reden, ich bin doch kein Pfarrer.“

Lorant bedient sein Image. Als Trainer war vor allem der Kroate Branko Zebec Vorbild. „Der hat uns so gescheucht, dass die meisten Angst vor ihm hatten.“ Insbesondere nach Niederlagen. Da sei Zebec am Montagnachmittag gekommen und habe die Spieler zwei Stunden laufen lassen. Das „Nicht-Verlieren-Wollen“ habe Lorant auch seinen Akteuren eingeimpft. „Ich brauchte keine Zweikampfschulung. Das haben sich die Spieler selbst im Training beigebracht.“

Gekämpft hatte Lorant seit jeher. „Mein Vater wollte nicht, dass ich Fußball spiele. Als ich einmal angeschlagen nach Hause kam, hat er die Fußballschuhe verbrannt. Da habe ich eben mit Straßenschuhen gespielt. Schließlich bin ich durch viel Fleiß Profi geworden.“ In erster Linie, weil ihm das Fußballspielen immer Spaß gemacht habe. „Ich habe dabei nie Druck verspürt.“ Abgesehen von Niederlagen oder wenn er mal nicht spielen durfte. „Da hatten meine Kollegen die Woche darauf im Training Angst vor mir. Au weh, wenn der mich trifft...“ Zweimal musste sich Werner Lorant einer Meniskus-Operation unterziehen und fehlte jeweils sechs bis acht Wochen. „Jetzt habe ich schon so meine Zipperlein. Vor allem wenn Schnee liegt. Dann kann ich kaum laufen.“

Am erfolgreichsten als Spieler war er mit Eintracht Frankfurt. „Eigentlich hätten wir mal Meister werden müssen. Doch wenn es um etwas ging, haben außer Bum-Kun Cha alle Stars wie Hölzenbein, Grabowski, Nickel nicht zu ihrer Leistung gefunden.“ Als 36-Jähriger hatte Lorant als Spielertrainer beim Drittligisten 1. FC Schweinfurt aufgehört, nachdem er läuferisch nicht mehr mithalten konnte. Als er wenig später Viktoria Aschaffenburg zur Drittliga-Meisterschaft führte, wurde 1860-Präsident Karl-Heinz Wildmoser auf ihn aufmerksam. Die Münchener trainierte Lorant von 1992 bis 2001 und führte sie von der dritten Liga bis auf Platz 4 der Bundesliga. Zum Zerwürfnis war es nach einer 1:4-Niederlage gegen Bayern München gekommen, als Wildmoser laut Lorant „größenwahnsinnig“ wurde.

Mittlerweile ist bei ihm das Feuer erloschen. „Wenn man älter wird, muss man nicht mehr zu jedem Spiel.“ Zwar erhalte er als Ehrenmitglied immer eine Jahreskarte vom TSV 1860 München, doch zu den Spielen komme er erst, wenn sie in der 2. Liga spielen. „Ich habe keine Lust, mich auf dem langen Rückweg zu ärgern.“