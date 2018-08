Germania verliert in Petershagen

Jörg Jankowsky

Petershagen-Eggersdorf Eine Testspiel-Niederlage in Vorbereitung auf die Landesliga Süd gab für die Fußballer von Germania Schöneiche. Beim Brandenburgliga-Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf unterlagen sie mit 1:5 (0:3).

„Es war ein gutes und angenehmes Testspiel mit durchaus viel Tempo auf beiden Seiten“, wusste Mareike Heilemann, Teammanagerin der Blau-Weißen, zu berichten. Und das bei gefühlten 40 Grad. Mehrere erfrischende Trinkpausen auf der schattigen Waldseite waren da natürlich willkommen.

Vom Anpfiff weg war der Gastgeber hellwach und überraschte die Germanen mit einem Doppelschlag. Christian Datzmann (2.) und Yves-Marvin Ertel (4.) nutzten ihren heraus kombinierten Freiraum eiskalt. Bis zur Halbzeit fanden auch die Schöneicher konstanter in die Partie, kassierten aber nach einer schönen Einzelleistung von Maurice Ulm den dritten Gegentreffer (37.).

Den besten Spielzug der Gäste vollendete kurz nach Wiederbeginn Dennis Mende per Kopf zum 1:3 (50.). Ulm, nach Vorarbeit von Roger Sobotta, sorgte postwendend für den alten Abstand (52.). Eigentlich kommen die Schiedsrichter bei solchen freundschaftlichen Testspielen ohne Karten aus. Doch Hannes Muhme aus Berlin zeigte dem Schöneicher Paul Mitscherlich nach dem 4:1 Rot. Zu heftig und deftig war wohl dessen Äußerung in Richtung des Assistenten. Ulm besorgte schließlich den Endstand (63.).

„Die Ergebnisse von Vorbereitungsspielen haben für mich noch nie eine große Rolle gespielt. So auch nicht dieses 5:1, zumal Schöneiche die letzte halbe Stunde nur zu zehnt spielter“, sagte der Cheftrainer der Blau-Weißen, Roman Sedlak. „Ich bin mit dem aktuellen Fitnesszustand meiner Mannschaft zufrieden.“

Auch die Schöneicher Trainer Ronny Huppert und René Kanow waren nicht unzufrieden. „Alles gut. Das Ergebnis ist zweitrangig. Wir hatten unseren kompletten Kader beisammen und konnten Einiges ausprobieren“, sagte Huppert. Beide Teams treffen am 18. August in der 1. Runde des Landespokals erneut aufeinander, in Schöneiche.

Germania Schöneiche: Andrew Graham – Christopher Schmidt, Nico Crusius, David Karlsch, Kevin Kühnel, Paul Mitscherlich, Martin Gruner, Dennis Mende, Tu Pham, Johannes Südbeck, Felix Schäfer, Chris Küter, Christoph Engel, Martin Kappelt, Christian Heu, Lorenz Moritz, Fred Stein Eyong

Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Kevin Pelzer, Florian Rudolph – Resad Demann, Roger Sobotta, Labinot Rrafshi, Tim Bolte, Maurice Ulm, Robert Vsetycek, Yves-Marvin Ertel, Denis Rolke, Maximilian Traue, Marvin Ghaddar, Thomas Guggenberger, Christian Datzmann, Silvan Küter, Arthur Tabler, Saul Njie, Gordon Koplin