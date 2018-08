„Podiumsplatz war überfällig“

Michael Schulz

Nürburg Es war ein Auf und Ab der Gefühle für den 18-jährigen Mike David Ortmann aus Blumberg auf dem Nürburgring. Im ersten Rennen der ADAC GT Masters noch 14., eroberte der Barnimer zusammen mit seinem Teampartner Markus Winkelhock im zweiten Lauf den dritten Platz.

Während das erste freie Training noch nach dem Geschmack des Blumbergers verlief – Ortmann/Winkelhock stellten den 600 PS starken GT-3-Boliden auf Platz 3 ab – war Rang 20 im zweiten freien Training nicht eingeplant. Auch im ersten Zeittraining lief es für Mike David Ortmann alles andere als rund.

Zu Platz 31 sagte der Youngster: „Ich habe das Auto nicht gespürt, wusste nicht, was mit den Reifen los ist. Zu allem Überfluss habe ich dann noch zwei oder drei kleine Fehler gemacht und so keine optimale Runde hinbekommen. Daher fehlten mir dann am Ende zwei Zehntelsekunden. Bei dem so starken Fahrerfeld darf man sich das nicht erlauben. Da habe ich ein paar Plätze liegen lassen“, analysierte Ortmann die Ausgangslage für das erste Rennen.

Den folgenden Rang 14 beschreibt der 18-Jährige so: „Das war wohl eine Art Schadensbegrenzung. Mehr war in dem Rennen für uns nicht drin“.

Der Morgen des zweiten Tages hielt dann für den Förderkandidaten der ADAC Stiftung Sport und der Deutschen Post Speed Academy etwas ganz Besonderes parat. Teamkollege Markus Winkelhock stellte den BWT Mücke Motorsport Audi mit der Startnummer 24 auf dem zweiten Platz ab. „Markus hat eine Mega-Runde hingelegt. À la bonne heure“. Winkelhock legte einen perfekten Start hin und konnte den Audi bis zur Rennmitte auf Rang 2 halten. „Als ich das Auto übernahm, lief es bis zur letzten Runde einfach grandios. In der Schikane vor Start und Ziel ist mir dann ein kleiner Fehler unterlaufen, so dass ich den Mercedes hinter mir vorbeiziehen lassen musste“, berichtet Ortmann. Dennoch eine grandiose Leistung für den BWT-Mücke-Piloten. Platz 3 in der „Liga der Sportwagen“ und bester Junior-Pilot – was für eine Ausbeute für den Youngster am Nachmittag.

„Wenn du oben auf dem Podest stehst, ist die Enttäuschung darüber, den zweiten Platz nicht gewonnen zu haben, sehr schnell verflogen. Das Podium war längst überfällig. Ich bin megaglücklich und kann dem Team wirklich nicht genug danken. Ich weiß, wie hart alle an dem Erfolg gearbeitet und einen tollen Job gemacht haben. Schön, dass ich auf diese Art ein kleines Dankeschön zurückgeben kann“, schwärmte der Auszubildende zum KFZ Mechatroniker.

„Alles perfekt gelaufen. Mike David Ortmann hat sich von dem schlechten Ergebnis am ersten Tag nicht beeindrucken lassen und heute zurückgeschlagen“ sagte Teamchef Peter Mücke. „Er hat das Auto in einer guten Position übernommen und konnte diese bis zur letzten Runde halten. Ich glaube, dass der Überholvorgang nicht wirklich aufzuhalten war. Der Mercedes hinter ihm hatte aufgrund des höheren Drehmomentes einfach die bessere Traktion aus der Schikane heraus. Ich bin mehr als zufrieden. Wir haben an diesem Nürburgring-Wochenende ein perfektes Junioren-Ergebnis und ein gutes Teamergebnis geholt. Gestern war es ein Schuss nach hinten, aber davon musst du wieder aufstehen und es am nächsten Tag besser zeigen können. Und genau das hat er gemacht“.

Nächste Station für Mike David Ortmann und sein Team ist der Dünenkurs im niederländischen Zandvoort. Dort findet in knapp zwei Wochen, vom 17. bis 19. August, der fünfte Lauf der Saison 2018 statt.