Kühle Köpfe bei heißer Atmosphäre

Mandy Barna

Pardubice Acht Barnimer Nachwuchsschachspieler des SV Stahl Finow waren mit ihrer Trainerin Mandy Barna zehn Tage in Pardubice bei den Internationalen Czech-Open. Mehr als 1000 Aktive aus fast 50 Ländern von Großmeistern bis Freizeitspielern waren am Start. Diese spielten in vier verschiedenen Leistungsgruppen jeweils neun Runden.

Im Eishockeystadion von Pardubice saßen alle gemeinsam an den Brettern. „Das war ein beeindruckendes Bild“, so Mandy Barna. Bereits in der sehr gut besetzten B-Gruppe spielten Robin Straßburg (14) und Jannis Schulz (16). Robin erzielte mit vier Punkten (zwei Siege und vier Unentschieden) ein sehr gutes Ergebnis. Jannis schaffte fünf Punkteteilungen. Beide waren in allen neun Runden von der Papierform klare Außenseiter.

In der C-Gruppe spielten Tobias Goldenbaum (18), Jannis Suckert und Maximilian Schulz (beide 15). Tobias und Jannis schafften mit jeweils drei Siegen und drei Unentschieden 50 Prozent der möglichen Punkte. Maximilian erzielte vier Punkte (ein Sieg und sechs Remis).

In der D-Gruppe spielten Nils Lox (12), Clemens Beyer (14) sowie Max Conrad (15). Die beiden Wandlitzer Nils und Clemens holten mit 5,5 und 5 die meisten Punkte der Barnimer Delegation. Nils schaffte vier Siege und drei Unentschieden. Clemens gewann auch viermal und spielte zweimal Remis. Aber auch der noch sehr unerfahrene Max überzeugte mit vier Punkten (zwei Siege und vier Unentschieden).

„Alle unsere acht Spieler haben sich wacker geschlagen und vor allem viele wertvolle Erfahrungen gesammelt“, resümiert Trainerin Mandy Barna. Als Ausgleich besuchten die Barnimer bei den hohen Temperaturen mehrmals das Freibad, um sich zu erfrischen. (mba)