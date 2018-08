Nick Klappert boxt am 25. August in Bernau

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Nach gut acht Monaten ohne Kampf steigt Profiboxer Nick Klappert wieder in den Ring. Am 25. August ist der Fürstenwalder bei der Veranstaltung von Hans Link von GT-Link Profiboxing in der Erich-Wünsch-Halle Heinersdorfer Straße 52, in Bernau zu erleben.

In einem Aufbaukampf über sechs Runden im Superweltergewicht (bis 69,85 kg) soll der in Oldenburg lebende Islam Ashabov der Gegner sein, der drei seiner bisher sechs Profikämpfe gewonnen hat. In Klapperts Startbuch stehen 24 Siege und drei Niederlage. Zuletzt boxte der mittlerweile 35-Jährige im Dezember 2017 in Moskau um die Superweltergewichts-Titel der IBF International und WBA Continental gegen den Russen Khuseyn Baysangurov und verlor durch K. o. in der 1. Runde.

Die lange Pause erklärt sein Vater, Trainer und Manager Hartmut Klappert so: „Nick war im Winter zweimal schwer erkältet und konnte nicht nach Wunsch trainieren. Jetzt ist er wieder fit und will noch mal angreifen.“ Und er wolle noch in diesem Jahr um einen Titel kämpfen, wann und bei welchem Verband stehe jedoch noch nicht fest.

In Bernau ist Nick Klappert kein Unbekannter, denn vor14 Monaten sorgte er in der Erich-Wünsch-Halle für beste Unterhaltung des Publikums. Nach schweren zwölf Runden hatte er den IBF-Kampf gegen den in Köln lebenden Marokkaner Bilal Messoudi klar nach Punkten gewonnen. Jetzt will der Fürstenwalder dort wieder als Sieger aus dem Ring gehen und trainiert dafür täglich.

Bei der Boxnacht, die um 19.30 Uhr beginnt (Einlass ab 18.30 Uhr), stehen weitere interessante Kämpfe auf dem Programm. (RH)