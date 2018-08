Äußerst intensive Woche

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Das war schon eine knüppelharte Woche für die Landesliga-Fußballer des Angermünder FC: Coach Matthias Kandula bat täglich zum Training – und dann wurden binnen 20 Stunden noch zwei Vorbereitungsspiele absolviert. Alles bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Grenze.

„Wir haben auch heute Vormittag nochmal trainiert“, beantwortete Kandula am Sonnabendnachmittag die Frage danach, ob seine Spieler denn nach dem Vorabend-1:2 beim Meck-Pomm-Landesligisten Penkuner SV schon wieder die notwendige Frische haben könnten. In der Vorbereitung auf die zweite Angermünder Landesliga-Saison konnte und wollte der Verantwortliche keine Rücksicht auf Kraftprobleme nehmen, schließlich steht eine sicher schwere Saison bevor. Die beginnt gleich mal mit dem Kracher bei Aufsteiger Grün-Weiß Ahrensfelde, bei dem auch die avisierten weiteren Verstärkungen darauf deuten lassen, dass er sich in der neuen Spielklasse nicht lange bei der Vorrede aufhalten will.

Nun also kam der Ost-Landesklasse-Vertreter Preußen Bad Saarow ins Jahnstadion, der sich seit dem letzten Test mehr als eine Woche Zeit gelassen hatte mit der nächsten 90-Minuten-Partie. Das war durchaus zu erkennen: Unabhängig vom Klassenunterschied setzten die Gäste erste Akzente und besaßen in der dritten Minute bereits die erste Großchance, die kläglich vertan wurde. Dann aber motivierten sich die AFC-Akteure, die noch auf den einen oder anderen Stammspieler verzichten mussten, im Ex-Hennigsdorfer Florian Kunze aber einen zusätzlichen Spielgestalter gefunden haben könnten, zu mehr Pressing.

Und dabei lief man in einen Konter, als sich die Bad Saarower schön am linken Flügel durchkombinierten und Tom Herrmann direkt und unhaltbar aus 18 Metern abzog (0:1/11.). Für den Gastgeber rackerte vor allem Tobias Schuchert wieder unaufhörlich. Eine seiner Flanke war gerade geklärt, da bediente Tony Franke Angreifer Kaan Ergün im Zentrum und es hieß 1:1 (14.).

Nach feinem Ergün-Franke-Doppelpass war dann plötzlich Eric Ziese völlig frei vor Saarows Schlussmann Marek Noack, konnte ihn aber nicht überwinden (23.). Als Noack kurz nach der Trinkpause einen weiten Abschlag in die gegnerische Hälfte brachte, kam dessen Gegenüber Kevin Oppelt 25 Meter aus seinem Kasten, schlug aber ein klassisches Luftloch – Christian Dobberack bedankte sich mit dem 1:2 ins leere Tor (26.).

Aber fünf Minuten später machte Oppelt mit zwei Klasse-Paraden gegen Christian Schneider und Herrmann seinen Lapsus wieder gut (32.). Auf der Gegenseite verfehlte Schucherts Schlenzer knapp den langen Pfosten (37.), ehe Ziese zum zweiten Mal frei vergab (43.). Der dritte Versuch sollte dem Ex-Prenzlauer kurz vor Schluss zum 4:3-Siegtor dann noch gelingen (86.). Bis dahin mussten die Platzherren wirklich die letzten Reserven abrufen, wofür der 2:2-Ausgleich durch Martin Oertels Kopfball aus Nahdistanz neue Motivation brachte (50.).

Der gleich danach eingewechselte Ian Beckmann sorgte noch einmal für Schwung in den AFC-Aktionen, manch Solo von ihm überforderte die Gäste-Defensive, auch wenn nichts Zählbares dabei herauskam, weil unter anderem Noack zweimal stark hielt (64., 66.).

Bei den beiden folgenden Treffern monierten die gegnerischen Teams jeweils Abseits, was für den ohne Assistent agierenden Niklas Wiese aber schwer zu erkennen war. Jedenfalls sorgte Koray Buley für die dritte Gästeführung (72.), ehe Oertel mit seinem zweiten Tor zum dritten Mal für den AFC ausglich (79.). Oppelt entschärfte die letzte Gäste-Möglichkeit bei Alec Buders Versuch aus acht Metern (82.).

Angermündes Coach Matthias Kandula gönnte seinem Team einen freien Sonntag, ehe die Vorbereitungsphase nun weiter geht – sie bringt am Freitag (20 Uhr) das Heimspiel gegen Süd-Landesligist Phoenix Wildau und am Sonnabend dann das sogenannte Blitz-Dreier-Turnier beim SV Pinnow, wo der Gastgeber und der VfL Vierraden Kontrahenten sein werden. Eine Woche später ist dann Oberligist FC Strausberg Pokalgast in Angermünde.