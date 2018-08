Zeitreise durch 20 Jahre Frierock

Bereits am Donnerstag lädt das Frierock-Verstanstalter-Team zum bunten Nachmittag an die Freilichtbühne, inklusive Wette: es werden 100 Hula-Hooper benötigt. © Foto: privat

Manuela Bohm

Friesack (MOZ) Das Beste aus zwei Jahrzehnten Festival erwartet die Besucher des 20. Frierock-Festival am 10. und 11. August. Bands und Solokünstler bieten auf der Freilichtbühne in Friesack in familiärer und entspannter Atmosphäre ein „Best of“ der vergangenen 20 Jahre.

Die Besucher des alternativen Rock-Festivals gehen auf eine Zeitreise: Bands aus zwei Jahrzehnten bringen die Freilichtbühne in Friesack zum Beben. Aus den verschiedensten Orten Deutschlands und der Welt reisen die Künstler zum Festival an und präsentieren eine Mischung aus Punk, Ska, Rock und Hardcore. Das Publikum darf sich erneut auf die Glam-Punk Kombo „Eat Lipstick“ aus Berlin freuen, die mit ihrem schillernden Outfit und ausdrucksstarker Bühnenshow beeindrucken. Ausgelassene Stimmung bei der Aftershow Party am Freitag ist garantiert, denn „Anita Drink und The Shredder“ werden auch in diesem Jahr an den Turntables rotieren.

Straßenmusiker und Singersongwriter „Kay“ aus Potsdam wird das Frierock-Festival mit melodischen Klängen auf der Gitarre eröffnen. Die Punkband „Guts Pie Earshot“ überzeugt mit ihrer experimentellen Mischung aus tanzbarem Techno, Breakbeat, Punk, Jazz und World Music. Extra für das Frierock-Jubiläum hat sich die Hardcore-Band „Entrophy“ aus OPR wiedervereint. Auch zwei Bands aus Rostock sind vertreten. Die „Crushing Caspars“ bringen Baltic Sea Hardcore nach Friesack – ein Mix aus Oldschool Hardcore, Punk-Rock und brüllendem Rock‘n‘Roll. Die Rostocker Spaßkapelle „Antispielismus“, bestehend aus neun verrückten, sympathischen Musikern, reist mit diversen Zupf-, Schlag- und Blasinstrumenten an und lädt mit Ska zum Tanzen ein. Mit „ABM“ aus Rathenow, „Scrap“ aus Brandenburg/Havel und der Hausband „Punch up Pogos“aus Elstal gibt es Metal und Punkrock aus der Region auf die Ohren. Wer „Rage Against the Machine“ mag, sollte auf keinen Fall „Maggies Farm“ aus Potsdam verpassen. Die weiteste Anreise haben die Jungs von „Oferta Especial“, die feinsten rockigen Ska Punk aus Madrid im Gepäck haben. „Alle guten Dinge sind drei“, denken sich „A Pony Named Olga“, die aus Berlin eingeritten kommen. Mit akrobatischen Einlagen auf dem Kontrabass und Polkabilly haben sie die Frierock-Crowd längst in ihren Bann gezogen. Mit Posaunen, Akkordeon und Trompeten setzt das „SkaZkaOrchestra“ aus Berlin die Segel, um am Rhinkanal den Anker zu werfen. Den Ausklang geben mit „Mad Dub“ Freunde des Festivals mit jazzigem Elektro-Dub aus Berlin.

Kulinarisch kommen die Besucher an diversen Essensständen mit fleischhaltigen, vegetarischen und veganen Speisen auf ihre Kosten. So etwa am Mexican-Food-Truck aus Potsdam. Ebenfalls fährt ein Bierwagen vor, und am Cocktailstand „Goldstaub“ bekommen die Besucher den richtigen Mix. Auch das traditionelle Fußballturnier um den Frie-ROCK am Samstag gehört wie jedes Jahr dazu. Unter dem Motto „Das Publikum macht mit“ füllt der neugegründete Friesacker „Land in Sicht e.V.“ mit einer interaktiven Performance einen neuen Programmpunkt. Mit der Fortführung der Frierock-Racker-Zone bleibt das Rockfestival bewusst familienfreundlich. Als visuelles Highlight versprechen die Veranstalter in diesem Jahr eine Feuershow, und anlässlich des großen Jubiläums erwartet alle eine ganz besondere Überraschung.

Tickets für das gesamte Wochenende, inklusive Camping, kosten 20 Euro. Sie sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist am Freitag, 10. August, ab 16.00 Uhr.