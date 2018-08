Ausflugsfahrten der Gräfin Dönhoff

Steffen Tuchscherer

Angermünde Im Jahre 1313 erwarb Angermünde vom brandenburgischen Markgrafen Woldemar die Rechte an mehreren Seen im Umland. Seit dieser Zeit ist der Mündesee Stadteigentum. Genutzt wurde er für Fischfang und als Wasserspender, als Waschplatz und zum Badevergnügen. Fundstücke im Bereich der heutigen Seestraße (das Wasser reichte damals bis an die Straße) belegen ein altes Bollwerk am Seetor. Bestätigt ist auch eine Wassermühle Anfang des 18. Jahrhunderts unterhalb der alten Burg.

Die Erste, die den Stadtsee zum Freizeitvergnügen genutzt haben dürfte, war die nach Angermünde verbannte Hofdame und Mätresse des preußischen Königs Friedrich Wilhelm II. Anfang des 19. Jahrhunderts hatte Gräfin Dönhoff unterhalb ihres Krötenschlosses eine Gartenanlage mit Bootssteg anlegen lassen und soll mit ihrer Barke auf dem See gefahren sein.

Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einer kulturellen Nutzung. 1852 eröffnete Wilhelm Hirsemann eine Schwimmanstalt. Wenige Jahre zuvor hatte man ein neues Bollwerk als Wasserentnahmestelle und Waschplatz errichtet. 1909 entstand am heutigen Badestrand 1 mit dem städtischen Licht-, Luft- und Seebad die erste echte Freizeitanlage am Mündesee.

Eine Aufwertung erfuhr der See 1925. Das inzwischen erblühte Vereinsleben wirkte sich aus. In diesem Jahr baute der Wassersportclub Angermünde auf der kleinen Halbinsel ein Bootshaus (heute Anglerheim). Den Grund und Boden stellte die Kirche zur Verfügung. Das Gebäude umfasste ein Clubhaus in einem blau-weißen Anstrich mit Vorgarten, Steg und Landungsstelle. Die obere Etage war mit einer Veranda ausgestattet. Unten konnten Boote und Zubehör eingelagert werden. In Höhe des Krötenberges etablierte sich ein kleiner Kahnverleih.

Dennoch blieb der Stadtsee eher ein Stiefkind. Das Problem der Abwässer trübte die Badefreuden. Häufige Überschwemmungen garantierten keine stabile Uferzone, die zum „Urwald“ verkümmerte. Außerdem hatte sich mit dem 1927 eingeweihten Strandbad am Wolletzsee eine Konkurrenz entwickelt.

Doch Angermünde gewann die Attraktivität des Mündesees zurück. Der Ausbau des Dievenitzgrabens regulierte den Uferbereich. Kläranlagen verminderten den Einfluss der Abwässer. 1935 entstand die Promenade.

Ab 1972 lud ein neuer Bootsverleih nahe des heutigen Bollwerks zur „Seerundfahrt“. Nach der Wende entstanden mit der Gaststätte am Mündesee und dem Café Seeblick zwei Ausflugslokale. Die beiden Brücken wurden erneuert. Ein Rundweg ermöglichte eine Wanderung um den See. 2000 entstanden die ersten Skulpturen an der Promenade, gefertigt während der Hartgesteinbildhauer-Symposien. Mit dem Piratenspielplatz 2006 und dem neuen Bollwerk 2009 setzte man weitere Akzente. Aber es hätte auch anders kommen können. In den sechziger Jahren startete die DDR eine großflächige Erdgas- und Erdölsuche. Auch am Mündesee vermutete man ein Vorkommen. 1968 fand eine Probebohrung statt. Sie erreichte eine Tiefe von 510 Metern. Gefunden wurde aber nichts.