Oderbruch Open Air in den Startlöchern

Josefine Jahn

Gorgast (MOZ) Es ist heiß. Die Organisatoren des Oderbruch Open Air, kurz: OBOA, sind in den Tagen vor Festivalbeginn damit beschäftigt, neben Bühnen und Bars auch Pavillons aufzubauen, die später Schatten spenden. In den Katakomben des ehemaligen Forts wird der Ofen im Kinosaal in diesem Jahr nicht angemacht, um Restfeuchtigkeit vor Besucherankunft zu verdrängen. „In Höhe des Schornsteins sind Bäume und Sträucher, das wollen wir bei den Temperaturen nicht riskieren“, sagt Mitorganisator Nico Zerbian. Eine wettertechnische Abkühlung vor dem Wochenende wäre schön, Freitag bis Sonntag könne es gern wieder warm sein, wünscht er sich. Aufgrund der geltenden Waldbrandwarnstufe werden Gäste in diesem Jahr gebeten, ausschließlich auf vorgesehenen Inseln zu rauchen, auch keine Gaskocher zu verwenden.

Bis dahin ist aber noch viel aufzubauen. „Bis 16 Uhr am Freitag muss alles fertig sein“, sagt Zerbian. Dafür sind seit Samstagmorgen zwanzig Helfer auf dem Gelände, bis zum Ende der Woche werden es rund 50 Freiwillige sein, die aufbauen, absperren und dekorieren für die erwarteten 800 Gäste. So viele waren es – verteilt auf das Wochenende – in den vergangenen Jahren - jeweils 500 Gäste sind auf der Insel zugelassen.

Das Programm verspricht wieder eine Vielfalt aus Live-Musik, Theater, Kunst zum Mitmachen und Film. „Es ist das 20. Jahr OBOA, das ist nochmal eine extra Motivation für alle“, sagt Zerbian. Die Monate vor dem Festival seien organisatorisch die anstrengendsten, dafür werde man mit dem Ergebnis und dem Wiedersehen aller, die im Oderbruch zu Hause sind und waren, belohnt. Auch Sebastian Bernhardt aus dem Organisationsteam freut sich auf das Wochenende. „Von Hip Hop über Metal und Punkrock ist alles mit dabei. Eine Band kommt aus Kolumbien und mehrere Künstler natürlich aus Polen, da uns der deutsch-polnische Charakter wichtig ist“, sagt er. Rund 50 Künstler sind es insgesamt, die auf den fünf Bühnen ihr Können präsentieren werden. „Musikalisch wird man hier gut versorgt“, garantiert Bernhardt.

Zu Essen gibt es wieder Vegetarisches von Händlern aus der Region und der Eintritt für das Festival ist wie immer frei.