Asphalt kommt Ende August

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Im dritten Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt in Eichwerder, zugleich Teil der Landesstraße 33, stehen längst die Borde und Gerinnestreifen. Auch die Schottertragschicht ist fertiggestellt. Das Nächste wäre der Asphalt, bestätigt Enrico Lemke Dienstagmittag auf der Baustelle.

Allerdings werde der Asphalt jetzt voraussichtlich erst Ende August aufgebracht. Sowohl auf der Straße als auch auf den bereits entsprechend vorbereiteten Radweg zwischen Eichwerder und Thöringswerder. Dabei sei der dafür notwendige Fertiger zwischenzeitlich bereits bestellt gewesen. Doch die Archäologen sind auf weitere Hinweise früherer Siedler gestoßen.

Und so hatte Blandine Wittkopp, Grabungsleiterin in Eichwerder, zuletzt erkannt, dass der als Aufschütttung für den Straßenbau vermutete Lehm zu den Wällen gehört, die die Fachleute im letzten Bauabschnitt vermuteten. Das Archäologenteam wird seine Arbeit also fortsetzen.

Dabei ist es im Moment noch immer im Bereich von Querschlägen für den Regenwasserkanal tätig. „Sie müssen also noch die Seite wechseln“, erläutert Enrico Lemke. Doch weil dort der Kanal selbst verlegt werden soll, müssen auch die Archäologen tiefer gehen. „Das heißt, wir werden in diesem Jahr nicht mehr mit der Ortsdurchfahrt fertig“, bedauert er, hatte dies aber bereits Ende Mai vermutet. Darüber hatte diese Zeitung ebenfalls berichtet.