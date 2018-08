Mit der Bimmelbahn durch die Geschichte

Lisa Ludwig

Fürstenwalde Der Betreiber des „Kleinen Landstreichers“ lud am Dienstag zur ersten öffentlichen Rundfahrt durch die Domstadt ein. Fahrer Hartmut Karnatz lenkte die Bimmelbahn. Gästeführer Lutz Werner unterhielt derweil die Passagiere mit historischen Anekdoten über die Stadt.

An der Haltestelle vor dem Tourismusbüro warten bereits zahlreiche Gäste auf den „Kleinen Landstreicher“. Gästeführer Lutz Werner nutzt die Gelegenheit und ruft die Gruppe vor dem Denkmal der Trümmerfrauen zusammen. Die Statue erinnert an die Fürstenwalderinnen und ihre Leistungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl damals rund 80 Prozent der Stadt zerstört wurden, bietet sie heute zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Unter den Teilnehmern befinden sich viele Ortsansässige. Sie nutzen das sommerliche Wetter, um mehr über ihre Heimatstadt zu erfahren. Die neunjährige Hannah nimmt mit ihrer Freundin Sydney an dem Ausflug teil. Ihre Mutter, Bea Tolksdorf, wurde durch ihre Bekannte Bärbel Bieck auf die Tour aufmerksam gemacht. Die 35-Jährige empfindet die neue Attraktion als eine gelungene Abwechslung, vor allem für die Kinder: „So lernen sie ihre Heimatstadt besser kennen und erfahren dazu noch etwas aus der Geschichte“.

Die Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter nutzt die Rundfahrt für einen Büroausflug mit den Kollegen. Der Hangelsberger Ortsvorsteher und Kollege Detlef Schrobback ist ebenfalls mit von der Partie. „Bis jetzt wussten wir nur von dem Treffpunkt. Was uns hier erwartet, war eine Überraschung“, sagt er. Auch Antje Oegel aus dem Tourismusbüro nimmt teil und wartet gespannt auf das Eintreffen des blau-weißen Gefährts.

Während die Besucher weiterhin gespannt den Geschichten des Gästeführers lauschen, fährt der „Kleine Landstreicher“ mit lautem Gebimmel ein. Fahrer Hartmut Karnatz, der dafür extra einen Busführerschein gemacht hat, navigiert die nostalgisch anmutende Lok direkt vor das Tourismusbüro. Seit zwei Monaten ist er nun bei Chef Jürgen Sehne als Fahrer angestellt.

Nachdem alle Passagiere Platz genommen haben, beginnt die Fahrt. Mit Schrittgeschwindigkeit und dem St. Marien Dom im Hintergrund geht es vorbei am 1511 errichteten Rathaus in Richtung Eisenbahnstraße. Entlang der ehemaligen Ernst-Thälmann-Straße tuckert die Bahn vorbei am alten Grasnick-Brunnen. Am Bahnhof angekommen erklärt Gästeführer Lutz Werner den Passagieren mehr über den dort befindlichen Wasserturm, aus dem bei Bränden das nötige Wasser für die Löscharbeiten geholt wurde.

Entlang der Karl-Marx-Straße geht die Fahrt weiter, vorbei an prunkvollen Gründerzeitvillen. Und dort, wo heute moderne Stadtvillen das Bild prägen, lud einst die Philharmonie zum Tanz ein. Am Stadtpark vorbei geht es weiter durch den Kreisel der Hegelstraße zu den roten Backsteingebäuden im Julius-Pintsch-Ring. Mit einem kleinen Abstecher in das ehemalige Ketschendorfer Gemeindegebiet endet die knapp zweistündige Fahrt wieder am Marktplatz. Die Fürstenwalderin Sabine Damm und Tochter Bianka erzählen begeistert über tolle Eindrücke.

Für die Zukunft plant Jürgen Sehne in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro weitere öffentliche Rundfahrten durch die Domstadt. „Das hängt natürlich stark von der Nachfrage ab“, erklärt Antje Oegel. Doch nach solch einer gelungenen „Jungfernfahrt“ steht dem eigentlich nichts im Wege.