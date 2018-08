Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) 55 Kinder der Kita Koboldland sahen am Dienstagmorgen im Märchentruck die Geschichte vom Kasper und der Hexe Wackelzahn. Die Puppenspielerfamilie Tränkler fährt seit elf Jahren durch Brandenburg.

„Ist die Hexe wieder da?“, fragt der Kasper ins Publikum. „Jaaa!“, kommt die Antwort lautstark aus 55 Kinderkehlen. Gespannt lauschen die jungen Zuschauer, was der mutige Kasper als nächstes vorhat. „Vor der Hexe Wackelzahn habe ich keine Angst“, sagt der Zipfelmützenträger zu seiner Großmutter. Im nächsten Moment hört man ihn dann die dunkle Kellertreppe runterpurzeln, obwohl ihn seine Oma darum gebeten hat, das Licht anzuknipsen. Aber er sei ja kein „Pillepalle-Baby“ mehr, wie er vorher übermütig preisgibt. Lautes Kinder-Gelächter heißt: Die situative Komik hat gezündet, wurde verstanden.

Seit nunmehr elf Jahren beherrscht Puppenspieler Toni Tränkler diese Pointen – in Schulen, Kitas und auf Festen. „Gerade toure ich mit meiner Schwester Monty durch Brandenburg und Berlin“, sagt der 55-Jährige. Das Puppenspielen wurde ihnen in die Wiege gelegt. Toni und Monty sind die dritte Generation in der Großfamilie, die der Arbeit der Schauspielkunst im Kleinformat nachgeht.

Video Wenn Kasper und Hexe auf Tour gehen Videothek öffnen

Szenenwechsel: In der Dunkelheit leuchten bunte Herzen, Kreise und Punkte auf, dazu erfüllt Kinder-Popmusik und Nebel den Anhänger des Lkws. Nachdem Kasper sich in den Wald aufmacht, um Gretel zu suchen, geht der Vorhang für kurze Zeit zu, um die kleine Bühne umzubauen. Den Kindern gefällt die Lichterschau dermaßen, dass sie von den Erzieherinnen wieder um Ruhe gebeten werden müssen, als das Stück weiter geht.

„Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust“, singt Müller Meister Knickebein im Wald vor sich hin. Wegen der eintretenden Dunkelheit warnt er die allein umherziehende Gretel vor der Hexe, die wieder ihr Unwesen treiben soll. „Kreuzspinne und Bärendreck“ – doch im nächsten Augenblick hat die alte Frau mit der Warzennase das junge Mädchen bereits in ihren Fängen.

Zum Glück rettet Kasper seine Freundin. Da die Wackelzahn-Dame seit sieben Tagen nicht geschlafen hat, murmelt sie sich selbst mit ihren Zaubersprüchen in den Schlaf. Schnell fesselt er sie und befreit Gretel aus dem Käfig. Die Zuschauer klatschen und stampfen vor Begeisterung.

„Mir haben der Nebel und die Sprüche vom Kasper gefallen“, sagt Theodor nach der Vorstellung. Dem Achtjährigen kann Meerit nur zustimmen. „Und die Puppen wurden toll gespielt“, findet sie. Dann geht es mit Erzieherin Juliane Hanke in den Kita-Garten: Die Gartendusche bringt etwas Abkühlung.