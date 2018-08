Das 20. Jahrhundert kompakt

In der Umgestaltung: Aus dem Strausberger Heimatmuseum wird schrittweise das neue Stadtmuseum. Der Raum, in dem das 20. Jahrhundert dargestellt werden soll, ist noch mitten im Umgestaltungsprozess. Mitarbeiterin Gudrun Karlsson zwischen historischen Einrichtungsgegenständen, die noch gar nicht so alt sind. © Foto: Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das ganze 20. Jahrhundert muss sich im neuen Stadtmuseum Strausberg in ein Zimmer drängen. Für Gerd-Ulrich Herrmann, den inhaltlichen Gestalter, eine echte Herausforderung. Die Zeit bis 1945 ist fertig.

Die Umgestaltung des früheren Heimatmuseums Strausberg zum modernen Stadtmuseum macht Fortschritte. Im Obergeschoss ist die gegenständliche Gestaltung des Raumes für das 20. Jahrhundert schon weit fortgeschritten. Vitrinen und Sachzeugen stehen schon an ihren Plätzen. Die Tafelbücher zum Blättern durch Geschichtsseiten sind noch nicht installiert. „Bei der inhaltlichen Gestaltung kann ich mich glücklicherweise auf den ausgewiesenen Geschichtskenner Gerd-Ulrich Herrmann stützen“, sagt Museumsleiterin Christa Wunderlich. Herrmann, selbst in Müncheberg geboren und während seines Berufslebens größtenteils in Strausberg tätig, hat jahrelang die Gedenkstätte Seelower Höhen geleitet und viele Vorträge zur Geschichte des Zweiten Weltkrieges erarbeitet. Nun vertiefte er sich im Rahmen des Geschichtsvereins Akanthus in die Strausberger Geschichte, wertete Quellen und Sekundärliteratur aus.

Neben den Vitrinen mit vielen Sachzeugen und breiten Schubfächern für Dokumente, Schaufensterpuppen mit Uniformen sowie Kleinmöbeln und Truhen werden acht Tafeln die einzelnen Zeitabschnitte des 20. Jahrhunderts untergliedern und darstellen. Die Not der Zivilbevölkerung im Ersten Weltkrieg – von den rund 10 000 Strausbergern wurden mehr als 200 Bedürftige in Suppenküchen verpflegt – wird dargestellt. Frauen arbeiteten in der Rüstungsproduktion, flochten in Kleinbetrieben Granatkörbe. Auf einer anderen Tafel ist die Zwischenkriegszeit dargestellt, die Weimarer Republik. „Auch in Strausberg zeigte sich die fatale Spaltung der Arbeiterklasse“, berichtet Gerd-Ulrich Herrmann, „am 1. Mai 1930 marschierte die KPD auf dem Marienberg zur Kundgebung auf. Die Appelle der Gewerkschaften zum gemeinsamen Auftreten verhallten.“

Herrmann konzentriert sich bei der Neugestaltung des Raums auf die politische Entwicklung. Vereinsleben und Tourismus werden in einem anderen Raum dargestellt. „Die große Politik spiegelt sich in Strausberg, das immer eine kleinbürgerliche Stadt war, eben im Kleinen wider“, sagt Herrmann. Die Nationalsozialisten wurden 1933 auch in Strausberg bestimmende politische Kraft. Bei den Reichstagswahlen am 5. März 1933 erreichte die NSDAP 40 Prozent und beide Arbeiterparteien zusammen 19 Prozent der Strausberger Wählerstimmen. Eine Woche später werden bei den Kommunalwahlen acht NSDAP-Kandidaten, vier von der SPD und drei von der KPD gewählt. Doch die Kommunisten konnten ihre Mandate nicht antreten, sie wurden für das ganze Reich annulliert. Als am 22. Juni die SPD verboten wird, werden auch Strausberger Funktionäre verhaftet und ins KZ gesperrt. „Im Reichstag und im Stadtrat saßen nur noch Uniformierte“, sagt Gerd-Ulrich Herrmann.

Der Strausberger Rüstungsproduktion wird eine eigene Tafel gewidmet. Der Name Märkisches Walzwerk findet sich auf den Tellern der Werkskantine. Indes, es ist eine Tarnbezeichnung für eine Munitionsfabrik der Friedrichwerke Berlin. Stahl gewalzt wurde in Strausberg nie, sagt Gerd-Ulrich Herrmann. Über die letzten Kriegs- und ersten Nachkriegstage hat er besonders viel Material: „Das Problem ist die Kürze der Tafeln.“