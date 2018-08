Stölln feiert den deutschen Flugpionier

Auch in Stölln hob Otto Lilienthal ab. Am 9. August 1896 verunglückte er dort und starb einen Tag später in Berlin. Dieser Gedenkstein auf dem Gollenberg erinnert an den Flugpionier. © Foto: privat

Die Landung der IL-62 am 23. Oktober 1989. Seither steht die Maschine in Stölln, wo am Samstag wieder gefeiert wird. © Foto: privat

René Wernitz

Stölln (MOZ) Mit lautem Getöse und in dichter Staubwolke landete am 23. Oktober 1989 eine Verkehrsmaschine vom sowjetischen Typ Iljuschin-62 auf einem Stöllner Acker. Das Geschenk der damaligen DDR-Airline Interflug bildet die Kulisse für jährlich zwei Feste im Dorf. Rund um den 23. Oktober wird Landefest gefeiert. Rund um den 10. August wird mit einem Otto-Lilienthal-Fest demjenigen gedacht, der seiner Zeit sehr weit voraus war.

Wie weit Otto Lilienthal über den menschlichen Horizont hinaus dachte, belegt bereits das Vorwort in seinem 1889 veröffentlichten Buch „Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst“. Darin schrieb Lilienthal: „Die Kenntnis der mechanischen Vorgänge beim Vogelfluge steht gegenwärtig noch auf einer Stufe, welche dem jetzigen, allgemeinen Standpunkt der Wissenschaft offenbar nicht entspricht. Es scheint, als ob die Forschung auf dem Gebiete des aktiven Fliegens durch ungünstige Umstände in Bahnen gelenkt worden sei, welche fast resultatlos verlaufen, indem die Ergebnisse dieser Forschung die wirkliche Förderung und Verbreitung einer positiven Kenntnis der Grundlagen der Fliegekunst bei weitem nicht in dem Maße herbeiführten, als es wünschenswert wäre. Wenigstens ist unser Wissen über die Gesetze des Luftwiderstandes noch so mangelhaft geblieben, daß es der rechnungsmäßigen Behandlung des Fliegeproblems unbedingt an den erforderlichen Unterlagen fehlt.“ Nachzulesen in einer PDF-Version auf http://www.museumnet.lilienthal-museum.de.

Tatsächlich hatte die Wissenschaft dem Traum vom Fliegen eher skeptisch gegenüber gestanden. Auch Louis Pierre-Marie Mouillard (1834-1897) lebte diesen Traum. Er und der 1848 in Anklam geborene Otto Lilienthal lieferten der Welt sodann theoretisches Grundlagenwissen. Der deutsche Ingenieur erbrachte sogar den Beweis, dass der Mensch sehr wohl nach dem Prinzip „Schwerer als Luft“ vom Boden abheben kann. Im Sommer 1891 war ihm als erstem Menschen gelungen, mit einer Flugmaschine zu fliegen.

Da am 9. August 1896 bei einem Flugversuch am Stöllner Gollenberg verunglückt und am 10. August in einem Berliner Krankenhaus gestorben, konnte Otto Lilienthal nicht erleben, wie sich andere nach ihm in der Fliegerei versuchten. In ihrer Autobiographie schrieben die US-Brüder Wilbur Wright (1867-1912) und Orville Wright (1871-1948): „Mouillard und Lilienthal, die großen Propheten des Fluges, erfüllten uns mit ihrer Begeisterung und verwandelten die große Neugier in den Eifer von Schaffenden.“

Der 17. Dezember 1903 ging als der Tag in die Luftfahrtgeschichte ein, als die Brüder Wright den ersten erfolgreichen Motorflug absolvierten. 86 Jahre danach landete die IL-62 in Stölln. Weitere 22 Jahre später, im April 2011, eröffnete im Fliegerdorf das Lilienthal-Centrum, das unter anderem Modelle von Gleitern zeigt, mit denen der Visionär vom Gollenberg abgehoben war.

Im Schatten des Flugzeugs wird am kommenden Samstag, 11. August, das Lilienthal-Fest 2018 gefeiert. Los geht es dort um 14.00 Uhr. Eintritt frei! Eine Silly-Coverband sorgt für den musikalischen Auftakt. Bereits um 12.30 Uhr findet am Lilienthal-Gedenkstein auf dem Gollenberg eine Kranzniederlegung statt. Weitere Programmpunkte sind die Musikgruppe Ice Cream um 15.00 Uhr, sowie ein zweiter Auftritt der Silly-Covermusiker Annette & Bodo um 16.00 Uhr. Das Rahmenprogramm bilden Drachen- und Segelflieger. Gäste können mit auf Segelflug gehen oder auf einem Traktor eine Runde drehen. Kinder können derweil auf einer Hüpfburg toben oder sich schminken lassen. Ein Trödelmarkt gibt es auch. Mehr Infos zu Flugzeug und Lilienthal-Centrum auf www.otto-lilienthal.de oder unter 033875/90690.