Umzug scheiterte am Wetter

Gundolf Sperling

Angermünde Genau 110 Jahre alt wird die Wetterwarte Angermünde. Sie hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Früher befand sie sich in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der geplante Umzug ins neue Haus geschah 1979 mitten im Wetterereignis des Jahrhunderts.

Alles war vorbereitet, ein Messfeld angelegt, die Messgeräte installiert, die Arbeitsräume eingerichtet und der Termin für den Umzug festgelegt. Gleich am Jahresbeginn 1979 sollte die Meteorologische Station, wie die Wetterwarte früher bezeichnet wurde, von der Rudolf-Breitscheid-Straße 10 zum neuen Standort nach Kerkow verlegt werden. Doch ausgerechnet das Wetter spielte nicht mit. Zum Jahreswechsel 1978/79 brach mit arktischen Temperaturen ein Jahrhundertwinter herein. Die Stromversorgung im Land brach zusammen und die Wetterstation blieb erst mal, wo sie war. Erst am 11. Januar 1979 begann die Arbeit in Kerkow.

Sechs Personen teilten sich damals den zwölfstündigen Rundum-Schichtdienst. Die meteorologischen Daten wurden fast alle mit konventionellen Messgeräten, also Glasthermometer, Regenmesser, Sonnenscheinauthograph und Schneemessstab gewonnen. Der zeitliche Verlauf von Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftdruck wurde mit Thermo-, Hygro- und Barograph aufgezeichnet. Auch das elektrisch arbeitende Windmessgerät lieferte eine graphische Aufzeichnung. Mit einem sowjetischen Wolkenhöhenmesser konnten Wolkenuntergrenzen bis 3000 Meter gemessen werden. Mittels Augenbeobachtung wurde der Verlauf solcher Parameter wie Sichtweite, Himmelsbedeckung, Art der Wolken, Niederschlagsart und dessen Intensität, Gewitter, Tau, Reif, Glätte und Schneebedeckung kontinuierlich erfasst. Die jeweils zur vollen Stunde ermittelten Daten und Beobachtungen wurden als Zahlenfolge mit einem Fernschreiber zur Zentrale nach Potsdam übermittelt, dort zu Wettervorhersagen und klimatologischen Untersuchungen verwendet und international auf der Nordhalbkugel der Erde verbreitet.

Zum Tätigkeitsfeld gehörten auch Schwefeldioxid- und Staubmessungen zur Erfassung der Umweltbelastung, Messungen der Bodenfeuchte mittels Neutronensonde, phänologische Beobachtungen (also die Erfassung von bestimmten Entwicklungsphasen an Obstgehölzen, Wild- und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen), die Betreuung ehrenamtlicher Niederschlagsbeobachter in der Region sowie die berufspraktische Ausbildung von Lehrlingen.

1985 begann auch an der Wetterstation Angermünde der bis heute andauernde Prozess der Automatisierung. Schon seit 1968 beschäftigte sich der Meteorologische Dienst mit der Entwicklung von Messwerterfassungssystemen. Die Wetterstation Grünow bei Prenzlau war die Erprobungsstation. Eine Anlage (noch in Schrankgröße) dieser ersten Entwicklungsphase kam in Angermünde nicht zum Einsatz. Die zweite Generation, als Schreibtischunterbau, stand dann auch hier und erfasste Wind-, Temperatur- und Niederschlagsdaten.

Mit der Deutschen Einheit wechselten die Zuständigkeiten: Das Messnetz des Meteorologischen Dienstes gehörte jetzt zum Deutschen Wetterdienst und die Zentrale hieß nun Offenbach.

Zu Beginn der 90er Jahre führten Umweltbundesamt und Fraunhoferinstitut Messprogramme zur Schadstoffüberwachung in der Angermünder Wetterstation durch. 1995 wurde sie in das Netz der Radioaktivitäts-Überwachungsstationen des Deutschen Wetterdienstes eingebunden.

Ende der 90er Jahre hielt in der Wetterwarte der moderne Arbeitsplatzcomputer Einzug. Nun konnten viele verwaltungstechnische Aufgaben leichter bewältigt werden. Vor allem aber eröffnete die neue Technik die Möglichkeit, die nun inzwischen 90-jährige Angermünder Klimareihe digital aufzuarbeiten. Dies geschah in intensiver Arbeit auch mit Hilfe vieler Schülerpraktikanten.

Ab Januar 2004 erschienen auf der Grundlage dieser Klimareihe monatliche Witterungsberichte in der Presse.

In vielfältiger Öffentlichkeitsarbeit gaben die Mitarbeiter den Schülerpraktikanten Einblick in die Arbeit, führten Schüler- und Besuchergruppen durch die Arbeitswelt, erarbeiteten monatliche Berichte für die Medien, standen oft vor Kamera und Mikrofon Rede und Antwort und veranstalteten ab 2003 aller fünf Jahre Tage der offenen Tür.