Große Wassernot in vielen Flüssen

Dietrich Schröder

Potsdam/Frankfurt (MOZ) Hitze und Trockenheit machen nicht nur Menschen zu schaffen. Auch die Flüsse und Seen in Brandenburg werden immer wärmer und verlieren an Wasser. An einigen Gewässern ist die Situation mehr als kritisch.

„Bei Senftenberg im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist die Schwarze Elster inzwischen auf etwas mehr als vier Kilometer trocken. Wir mussten dort ein Wehr öffnen, um das Fischsterben in einem unteren Abschnitt zu verhindern“, berichtete der Abteilungsleiter Wasser im Landesumweltministerium, Kurt Augustin, am Dienstag. Regnet es in den nächsten Tagen nicht, könnten im ausgetrockneten Abschnitt auch Krebse, Schnecken, Muscheln und andere Kleinlebewesen absterben. „Die ökologischen Folgen könnten bis zu zehn Jahren zu spüren sein.“

Oberstes Ziel der Wasserwirtschaftler und Umweltbehörden ist es derzeit, eine bestimmte Wasser-Durchflussmenge an den Flüssen zu sichern, weil dies für die Fische und den Sauerstoffgehalt des Wassers notwendig ist. „Sinkt dieser unter vier Milligramm pro Liter, wird es für die Fische problematisch“, erläutert Augustin. Bisher konzentriere sich das Fischsterben noch auf stehende Gewässer mit geringem Zufluss.

Der am Dienstag neu erstellte Wochenbericht über den Wasserhaushalt in Brandenburgs Flüssen weist jedoch viele kritische Werte auf. So fließen etwa durch die Nuthe bei Potsdam-Babelsberg derzeit nur acht Prozent der für August üblichen Wassermenge. In der Havel bei Ketzin (Havelland) sind es 21, in der Spree bei Beeskow 24 Prozent. Auch bei fast allen anderen Flüssen liegen die Werte deutlich unter der Hälfe des August-Durchschnitts.

Viele Speicher an den Flüssen, über die die Wassersteuerung erfolgt, sind so gut wie leer. „Aus dem Dosse-Speicher bei Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) kann nur noch bis Anfang nächster Woche Wasser an die Dosse bis zur Havel abgegeben werden, dann ist Schluss“, beschreibt Kurt Augustin. Aus der Oder – die selbst nur ein Drittel der normalen Wassermenge führt – werde noch Wasser für die Meliorationsgräben des Oderbruchs entnommen, damit die Landwirtschaft nicht noch mehr Einbußen erleidet.

Eine vom Verbraucherschutzministerium betriebene Internet-Seite über die Badewasserqualität in Brandenburg ist dagegen an ihre Grenzen gestoßen. Die meisten dort verzeichneten Angaben über Wassertemperaturen und mikrobiologische Belastungen stammen noch von Mitte oder Ende Juli und spiegeln die aktuelle Situation nicht wieder. Das liege daran, dass in den Landkreisen nicht häufiger gemessen werde, hieß es dazu.

Einziger Lichtblick: Beim Trinkwasser sieht es immer noch gut aus. „Das meiste Trinkwasser stammt aus 50 bis 100 Meter tiefen Grundwasserleiterschichten, die noch vom Winter gut gespeist sind“, sagt Augustin. Problematisch werde es höchstens, wenn zu viele Menschen ihren Rasen wässern und die Wasserwerke dadurch an ihre Kapazitätsgrenze stoßen.