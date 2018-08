Wetteifern in drei Disziplinen

MOZ

Kossenblatt Sportbegeisterte können sich auch dieses Jahr wieder für den Schlosstriathlon in Kossenblatt anmelden. Der Termin für den Triathlon ist der 25. August. Die ersten Wettkämpfe beginnen um 10 Uhr. Der Wettbewerb wird in den drei Sportdisziplinen Schwimmen (200 Meter), Radfahren (5,4 Kilometer) und Laufen (1 Kilometer) abgehalten. Die Veranstaltung findet bereits zum dritten Mal statt.

Teilnehmen können sowohl Freizeitsportler als auch ambitionierte Athleten. Geschwommen wird in der Spree, die Radstrecke führt über Wald- und Feldwege in unmittelbarer Nähe der Ortschaft Kossenblatt. Für Familien bietet sich der Triathlon an, die Herausforderung gemeinsam zu meistern.

Als Ausrüstung benötigen Teilnehmer lediglich Badebekleidung, Laufschuhe und ein normales Tourenrad oder Mountainbike. Für etwas geübtere Sportler bietet der Veranstalter die Sprintdistanz (1-13,3-5km) jeweils als Einzel- und Staffelwettbewerbe, sowie für erfahrene Sportler die Kurzdistanz (1,5-32,5-10 km) an. Ein kleiner Höhepunkt vor dem Start ist die Fahrt aller Teilnehmer mit der Bimmelbahn „Landstreicher“ aus Bad Saarow.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Interessierte online unter www.multisport-los.de. Meldeschluss für die Teilnahme ist der 22. August.(lb)