Auf einmal war der Schornstein weg

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) 2019 kann kommen: Der neue historische Kalender „Geschichte & Geschichten“ liegt vor.

„Die älteren Hohen Neuendorfer werden sich über das Titelbild freuen“, ist Elke Ahrens vom Team des historischen Kalenders sicher. Jüngere werden sich an Wasserturm und Rathaus orientieren müssen, um überhaupt erkennen zu können, was der Hohen Neuendorfer Fotograf Alfred Tham da Anfang der 1990er-Jahre abgelichtet hat. Links der ampellosen Kreuzung eine Gaststätte, rechts Wohnhäuser aus den 1930er-Jahren. Eine mäßig befahrene Bundesstraße 96 und von kahlem Wildbergplatz und nah an die Straße gebautem „Kaufland“ noch keine Spur.

Das Titelbild zieht Leser wie Betrachter gleich in den Kalender. Auf der Rückseite ist die Geschichte der Ecke Schönfließer und Berliner Straße nachzulesen. Mit dem Januar-Blatt geht es dann gleich in die Nachbargemeinde Birkenwerder. Der Bau des Rathauses hat von der feierlichen Grundsteinlegung am 22. Juni 1911 bis zur Eröffnung lediglich ein gutes Jahr gedauert. Bis heute gilt es „als eines der schönsten Verwaltungsgebäude in Oberhavel“, berichtet Erika Schürhoff. Ein zweites Kalenderblatt aus Birkenwerder ist den Ziegeleien gewidmet.

Das Februar-Titelblatt hat Volker Döring, der den Kalender wieder gestaltet hat, zu seinem Lieblingsbild erkoren. „Das vereinigt doch die Hochkultur mit den werktätigen Massen und auch noch der sowjetischen Freundschaft“, sagt er. Eine Balletttänzerin bildet diese Kultur auf Zehenspitzen ab, während die Eisenbahner auf dem Plakat über ihr versichern, „Deutschen Demokrationen Republik, unserem sozialistischen Vaterland“, zu dienen und dabei auch die sowjetischen Freundschaft nicht unerwähnt lassen. Der Borgsdorfer Horst Bittkau hat die Historie des Reichsbahnlager in der Borgsdorfer Hubertusallee aufgeschrieben.

Firmen wie der Betrieb Hoppe, die Bergfelder Gärtnerei und Baumschule „Zur Flora“ oder Otto Stoiks „Einkaufsquelle“ sind ebenso beschrieben wie Gaststätten, beispielsweise der „Schwarze Adler“ in Hohen Neuendorf. Über die Kneipenlandschaft plant das Redaktionsteam aber außerdem ein eigenes Buch, das nächstes Jahr erscheinen soll.

Den Neubauern im Borgsdorfer Bogenluch ist ein Blatt gewidmet, und es soll noch öfter von ihnen die Rede sein, kündigt Matthias Salchow schon mal an, denn er hat inzwischen gute Fotos erhalten. Salchow hat sich für diesen Kalender auf ein Thema der jüngeren Geschichte konzentriert: die 1982 eröffnete Raststätte Stolper Heide, die er mit seinem Vater fotografiert hat.

Wie die Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV), die staatliche Immobilienverwaltung der DDR einmal den gemeinsamen Schornstein eines kommunalen und eines privaten Hauses einfach abriss, beschreibt Elke Ahrens. Die seltenen gelben Birkenwerderaner Klinker des Schornsteins wurden dann auch noch geklaut.

Auch die schöne Brunnenfigur des Bildhauers Paul Merling vom Osramplatz von 1936 – ein Kind mit Kaninchen im Arm – hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Nun lagert sie wohl irgendwo hinter verschlossenen Türen.

Das letzte Foto des Kalenders auf der Impressumsseite gilt als ein Versprechen für die Ausgabe 2020, das Alt-Bürgermeister und Lehrer Günter Siebert erfreuen wird: ein längst überfälliges Kalenderblatt zum Thema „Turnen in Hohen Neuendorf“.

Es war wieder viel Arbeit, aber die hat sich gelohnt. Insgesamt 800 druckfrische Exemplare werden in den kommenden Wochen und Monaten an die Frau und an den Mann gebracht – und das Interesse ist groß, weiß Volker Döring. Denn von 2018 ist erstmals kein einziges Exemplar mehr übrig geblieben. Als ein offizielles Geschenk ist der Kalender immer geeignet: Die Stadtverwaltung Hohen Neuendorf, die die Erstellung des Werks auch unterstützt, hat alleine 60 Kalender für 2019 erhalten und auch Birkenwerders Verwaltung hat bereits einige abgenommen.

„Wir werden immer besser“, sagt Volker Döring über das Kalenderteam. Davon kann sich jeder ab sofort überzeugen.

Für zehn Euro ist der Kalender erhältlich, in Hohen Neuendorf: Buchhandlung Behm, Bäckerei Hoffmann, Zahnärztin Konrad, St. Hubertus-Apotheke und Eger-Apotheke, Café, alle in der Schönfließer Straße; Märchenhaus, Florastraße; Podologie-Praxis, Stolper Straße; „Holly’s Schreibwaren“, Berliner Straße; im Bistro Niederheide in Borgsdorf; in der „Einhorn“-Apotheke am Bahnhof Bergfelde sowie in der Bergfelder Apotheke und im „Cityshop“, beide an der B 96a, in der „Blumenwerkstatt“ Emil-Czekowski-Straße sowie im Tourismus-Info Birkenwerder und im Papierladen an der Hauptstraße.