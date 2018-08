MOZ

Frankfurt Nele muss sich richtig anstrengen. Die Sechsjährige sitzt auf einem Heimtrainer und muss kräftig in die Pedale treten, um die Energie zu erzeugen, die für das Aufblasen eines Luftballons per Kompressor nötig ist. Ihre große Schwester Hannah (9) und Opa Lutz Blume feuern sie dabei kräftig an.

Beim 24. Umweltfest der Stadtwerke und der städtischen Abfallberatung hat sich der Wildpark am Dienstagvormittag in einen Lernspielplatz verwandelt. Rund 300.Kinder werden so auf spielerische Art mit Themen wie Umweltschutz, Energie, Abfallvermeidung und Mülltrennung vertraut gemacht. Dabei helfen unterschiedliche Spiele, ein Quiz und Spaß mit Clown Faxilus.