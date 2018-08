Kreative Sommermahlzeiten

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Bei bis zu 35 Grad sinkt die Lust auf heißes und fettiges Essen. Vielerorts bleibt die Küche kalt. Dabei ist jetzt die Gelegenheit mit frischem Obst und Gemüse kreativ zu werden. Wie das geht, haben einige Frankfurter Küchenchefs und ein Hobbyköchin verraten.

Eine der ersten Adressen in punkto Kreativität und Geschmack in der Stadt ist das „Restaurant und Café am Kleistpark“. Regelmäßig wird hier die Speisekarte erneuert, um die Gäste mit überraschenden Kreationen neugierig zu machen. So auch auf der aktuellen Sommerkarte. Wer hätte nicht Lust, einen bunten Tomatensalat mit Riesengarnelen, Olivencroutons, Orangenvinaigrette und Basilikumsorbet zu probieren.

„Überhaupt muss es bei der Wärme nicht immer Fleisch sein“, sagt Restaurantchef Jürgen Limprecht. So sind einige vegetarische Gerichte auf der Karte gelandet und auch leckere Fischkreationen. Lachsfilet auf einer karamellisierten Melonentranche etwa lässt den Hunger auch bei heißestem Wetter verschwinden. „Natürlich werden derzeit viele Salate geordert“, so der Restaurantchef. Die werden mit wirklich außergewöhnlichem Dressing veredelt. Ein Walnuss-Banane–Chili-Dressing etwa dürfte bei den meisten Genießern nicht zum alltäglichen Standard gehören. Falls es doch Fleisch sein soll, so ist der neue Kleistburger eine leckere Alternative.

Italienisch-rustikal geht es bei Lukasz Augustyn im „Lucca“ in der Logenstraße zu. Es sei spürbar, dass weniger Gäste zum Mittag und dafür mehr zum Abend hin kommen, hat er festgestellt. Allerdings müssen die Menschen essen und so sei es egal, ob mittags oder abends. Überraschenderweise ist eine der meistgeorderten Speisen derzeit Spaghetti Bolognese, so der Wirt. Aber auch die Salate erfreuen sich großer Beliebtheit. Wenig Fett und eine leichte Schärfe sei die richtige Zusammenstellung für heiße Tage, findet Lukasz Augustyn. Anstelle von Kaffee wird derzeit gern Eiskaffee oder gleich einer der Fruchtcocktails etwa mit Kiwi-Limette-Minze und Banane von den Gästen bestellt. Einen Tipp hat Lukasz Augustyn noch für das Mineralwasser zu Hause. „Mit etwas Zitrone, Minze und Eis ist es noch erfrischender.“

Die Lust auf Kochen hat auch Jana Nowotny noch nicht verloren. „Ich bereite höchstens etwas anderes zu“, erklärt die leidenschaftliche Hobbyköchin. Bekannt sind ihre Kochkünste vor allem auf Facebook und Instagram, wo sie mit ihrem Kanal „Kochen ist Liebe“ tausende Fans hat, die ihr folgen. Ob die alle nur die fertige Produkte anschauen oder sie auch nachkochen, weiß sie allerdings nicht. Der Stadtbote hat einige ihrer Rezepte zum Nachkochen vorbereitet. Ihre Empfehlung sind leckere Salate. Einer ihrer persönlichen Favoriten ist ein Melonensalat.