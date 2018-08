Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Am Paradeplatz ist kein Durchkommen mehr: Seit Montag ist die Zufahrt von der Reinheimer Straße am Seniorenwohnheim Casa Reha vorbei in Richtung Dom gesperrt. Dort sowie im Bereich der Domgasse beginnen nun, nach erneuter Ausschreibung und zusätzlicher Bereitstellung von Haushaltsmitteln, die Bauarbeiten.

698 000 Euro fließen in die Neugestaltung des Domumfeldes; finanziert wird die Maßnahme, an der sich die Stadt zu einem Drittel beteiligt, aus Mitteln des Förderprogramms Stadtumbau Ost II.

„Knackpunkt sind die Pkw-Stellplätze an der Kulturfabrik“, sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Sie zu erreichen, werde zeitweilig nicht möglich sein. Bis Ende September soll zunächst die Domgasse, bis Ende Oktober dann der Paradeplatz fertiggestellt werden.