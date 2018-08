Nachwuchs-Meteorologen gefragt

Larissa Benz

Lindenberg (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, im Barnim und in Frankfurt aufgespürt. Heute: Das Wettermuseum Lindenberg und der Sauener Wald.

Wer die Dauerausstellung im Lindenberger Wettermuseum betritt, hört zunächst ein leichtes Plätschern. „Das ist die Einstimmung“, sagt Gabriele Weitzel, Vereinsvorstand des ehrenamtlich geführten Museums. Fußspuren auf dem Boden zeigen den Weg durch die Ausstellung, die die Geschichte und Gegenwart der Meteorologie aufspürt.

Der Mitmachfaktor ist hoch: Schubladen können geöffnet werden, Regen erzeugt und über Kopfhörer Erzählungen zur Geschichte der Wettermessung angehört werden.

„Wir sprechen schon vor allem Familien an“, sagt Gabriele Weitzel. Auf einer „Drachenebene“, die durch ein Drachensymbol angezeigt wird, werden Kindern in leicht verständlicher Sprache die Phänomene erklärt.

In einem Teil der Ausstellung sind alle Parameter dargestellt, die man zur Wetterbeobachtung benötigt: etwa die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Niederschlagsmenge. Oft werden alte und moderne Messmethoden gegenübergestellt, etwa ein Ultraschall-Anemometer und eine ältere, mechanische Variante des Windmessgerätes.

Wichtig ist den Ausstellungsmachern auch, auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam zu machen, ganz nach dem Motto „Klima geht uns alle an“. In einem neuen Hörspiel können kleine Besucher etwa versuchen, einen Eisbären zu retten.

Neben der Dauerausstellung bietet das Museum in einer historischen Ballonhalle wechselnde Schauen an. Noch bis Ende diesen Jahres sind dort barocke Theater-Effektmaschinen aus Berlin ausgestellt. Auch hier dürfen Besucher sich ausprobieren, an einer Donnermaschine etwa selbst Donner erzeugen.

Die Halle wurde 1936 errichtet und diente damals zum Befüllen der Ballons und Drachen. Heute kann man sich dort über historische Aufstiegstechniken, etwa von Drachen oder Radiosonden, informieren.

Wer nach dem Ausstellungsbesuch Hunger hat, kann sich im hauseigenen Bistro mit kleinen Snacks wie Currywurst oder Kartoffelsuppe stärken. Führungen im Wettermuseum sind grundsätzlich möglich, müssen aber telefonisch vorher angefragt werden.

Nur elf Kilometer entfernt und in knapp 35 Minuten mit dem Fahrrad zu erreichen ist der Sauener Wald in der Gemeinde Rietz-Neuendorf. Hier hat der Chirurg August Bier 1912 ein spannendes Experiment unternommen: einen übernutzten Kiefernwald in einen artenreichen Mischwald umzuwandeln. Diese Geschichte können Besucher mit Audioguides, die auf einer 4,5 Kilometer langen Route durch den Wald führen, nachempfinden. Die Geräte können an verschiedenen Stellen, etwa dem Restaurant Cucina Verde in Sauen oder dem Informationszentrum Papphaus (nach Voranmeldung), ausgeliehen werden.

Der Weg beginnt im Dorf Sauen und führt vorbei an der Grabstätte August Biers und dem Gutshaus in Sauen. Seit diesem Jahr ist auf den Audioguides auch eine Tonspur für Kinder installiert: „Die Nachfrage danach war groß“, erzählt Franziska Lange, Mitarbeiterin der Stiftung August Bier. Für sie ist der Sauener Wald wegen der guten Dokumentation des Experiments „einzigartig“ in Brandenburg. Regelmäßig bietet die Stiftung Exkursionen in der Umgebung an, das nächste Mal am 25. August unter dem Motto „Sauener Wald kompakt“.

Bei vorheriger Anmeldung gibt es für Wanderreiter die Möglichkeit, die Pferde an der Försterei unterzustellen. Egal, auf welche Art Besucher den Wald erkunden möchten: „Wichtig ist immer festes Schuhwerk“, empfiehlt Franziska Lange.