Erkner erhebt ÖPNV-Nutzung

Erkner (MOZ) Wer im Raum Erkner nutzt wie oft welches Verkehrsmittel, wo genau fehlt ein Angebot? Um das festzustellen, hat die Stadt Erkner eine Fragebogenaktion für den gesamten Westteil des Landkreises angeschoben. Auch Woltersdorf und Grünheide haben den Fragebogen veröffentlicht.

Es war ein großes Thema im Bürgermeister-Wahlkampf in Erkner: Das Angebot im öffentlichen Nahverkehr wird von vielen, zumal älteren Menschen, als unzureichend empfunden. Erkners neuer Bürgermeister Henryk Pilz hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben.

Jetzt gibt es einen Fragebogen, der eine DIN-A4-Seite umfasst. Vier Fragen betreffen den öffentlichen Nahverkehr, eine davon lautet: „Unter welchen Bedingungen würden Sie Ihre regelmäßigen Wege mit dem ÖPNV zurücklegen?“ Zwei Fragen gelten den antwortenden Personen: „Wie alt sind Sie?“ und „In welcher Straße wohnen Sie?“ Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Teilnehmer keine persönlichen Daten vermerken sollen. Die Stadt hat den Bogen in ihrem Amtsblatt und auf der Homepage veröffentlicht; im Einleitungstext wird als Geltungsbereich Erkner, Schöneiche, Woltersdorf, Grünheide und Gosen-Neu Zittau angegeben. Antworten werden bis 17. August erbeten.

Der erste Entwurf sei von ihm selbst, sagt Pilz, aber er sei von einem Planungsbüro überarbeitet worden – und zwar von dem, das schon für Schöneiche und dessen nördliche Nachbarn, also die sogenannte S5-Region, etwas Ähnliches entworfen hat. Entstanden ist die Idee aus einer Verabredung mit den Nachbarn, bestätigt Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück. Schöneiche hat den Fragebogen indes nicht auf seine Gemeindeseite gestellt oder gedruckte Fragebögen im Rathaus ausgelegt und wird das nach Auskunft von Steinbrück auch nicht tun. Denn der Entwurf passe nicht so recht auf den Ort. „Für die Schöneicher spielt der RE 1 nun mal keine so große Rolle wie für Erkner und Woltersdorf“, nennt Steinbrück einen zentralen Punkt.

Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister reagierte zunächst erstaunt darüber, dass von Erkner aus eine Umfrage gestartet wird, die auch Grünheider anspricht. Er verwies auf die eben durchgeführte und ausgewertete Grünheider Mobilitätsstudie. „Bei uns ist das Thema durch.“ Indes erkennt auch Bauermeister an, dass es sinnvoll ist, das Thema im regionalen Zusammenhang aufzurufen; seit voriger Woche hat die Gemeinde die Umfrage auf ihrer Internet-Seite veröffentlicht und als Umfrage der Stadt Erkner gekennzeichnet. Woltersdorf hat sie eins zu eins von Erkner übernommen, gibt den Bürgern aber bis 31. August Zeit. Bürgermeisterin Margitta Decker bedauert, dass der Fragebogen zu spät für ihr Mitteilungsblatt gekommen sei und jetzt in der Ferienzeit die Reaktion verhalten sei. Aus diesem Grund, sagt Bauermeister, habe Grünheide seine Umfrage im Juni gemacht. „Was ist ein guter Zeitpunkt?“, fragt dagegen Pilz. Im Gosener Gemeindebüro liegen keine Bögen aus, auch auf der Internet-Seite des Amts Spreenhagen steht nichts davon.

Dass sich die Rahmenbedingungen des öffentlichen Nahverkehrs in der Region demnächst massiv verändern werden, macht die Stadt Erkner in einer Pressemitteilung zu dem Projekt deutlich. Wenn die Bahnstrecke Berlin–Frankfurt ab Dezember 2022 durchgängig mit Tempo 160 befahren werden kann, wird es drei statt zwei RE-Züge pro Stunde geben, außerdem prüft das Land den Einsatz längerer Züge. Damit verschärft sich die Frage, wie der Zubringerverkehr organisiert wird, Erweiterung der Pendlerparkplätze hin oder her. Es gelte daher, insgesamt die Verknüpfungen des öffentlichen Nahverkehrs zu verbessern, schreibt Karla Kosche aus dem Bauamt.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen in eine Studie einfließen, in der genau diese Fragen von Fachleuten beleuchtet werden, sagt Pilz. Dass die Beteiligung der Nachbarn teils verhalten ist, sei ganz normal.

Ein im Erkneraner Bürgermeister-Wahlkampf diskutierter alternativer Weg ist der Johanniter-Bus in Schöneiche. Nun fuhr der wegen Personalmangels monatelang nur noch einmal die Woche. Das Personalproblem ist, wie angekündigt, zunächst behoben, sagt Regionalvorstand Uwe Kleiner; das bestätigt auch Nutzerin Regina Chrapek. Allerdings, so Kleiner, arbeiten die Johanniter weiter daran, das Angebot zu konkretisieren. Er warte da noch auf eine Rückmeldung aus der Gemeinde. Hauptaufgabe des Fahrdienstes, daran erinnert Kleiner erneut, sei der Transport für die Krankenkassen. Nutzern empfiehlt er, ihre Wünsche so frühzeitig wie möglich anzumelden.