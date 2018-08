Höhepunkt der (un)erträglichen Heißzeit

So lässt sich die Hitze ertragen: Kinder der Kita Kunterbunt © Foto: Gerrit Freitag

Auch drinnen heiß: Pizzabäcker David Albrecht kommt an seinem Arbeitsplatz schon ohne sommerliche Temperaturen ins Schwitzen. © Foto: Gerrit Freitag

Eine frische Brise: Wenn nicht einmal in der Nacht die erhoffte Abkühlung kommt, dann sorgt der Ventilator immerhin für Abhilfe. © Foto: Gerrit Freitag

Arbeiten in der Mittagssonne: René Karl (v.l.) und sein Kollege Harry Kemnick befestigen Randsteine für eine Verkehrsinsel. Sie können bei der Hitze immerhin eher Feierabend machen. © Foto: Patrizia Czajor

Gut getroffen: Unter den hohen Temperaturen haben die Kinder aus dem Hort in Neuzelle nicht allzu sehr gelitten. Sie konnten von der Riesenwasserrutsche im Freibad Neuzelle direkt ins kühle Nass abtauchen und sich schön abkühlen. © Foto: Gerrit Freitag

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Dienstag erreichte die Hitze vielerorts einen Rekord. Der prallen Sonne entfliehen oder sie im kühlen Nass erträglicher machen – das war hingegen nicht jedem vergönnt. Einige Arbeitnehmer durften immerhin eher in den Feierabend.

Mit Sonnenhut und Harke steht Gerhard Kudzik vor dem Eingangstor seines Hauses und entfernt das Grünzeug, das dort zwischen den Steinen wächst. „Das ist der fürchterlichste Sommer seit Jahren“, meint er. Nachts könne er kaum schlafen, schnaubt er. Und gleich werde er auch schon wieder ins Haus gehen, kündigt er an. Dort lasse es sich nach Meinung des Eisenhüttenstädters immer noch am besten aushalten.

Auch Ute Valentin, die eine Straße weiter eine Tierpension betreibt, lässt ihre Hunde und Katzen während der Mittagszeit lieber drinnen. Dort kühlten sie sich, sagt die Leiterin, etwa an den Fliesen ab. Gut für die Tiere sei, dass die Außengehege nach dem kürzlichen Umbau jetzt allesamt über ein Dach verfügten, erzählt sie. Zudem spritzten sie und ihre Mitarbeiter sie regelmäßig mit Wasser aus den Regentanks ab.

Nicht jeder hingegen hat die Möglichkeit, der Sonne zu entfliehen. Es ist ziemlich genau 12 Uhr, als René Karl und Harry Kemnick die Randsteine einer Verkehrsinsel mit Hammern befestigen. Immerhin, sagt René Karl, dürften sie seit Beginn der Hitzewelle täglich zwei bis drei Stunden eher Feierabend machen. „Wir werden aber trotzdem voll bezahlt“, sagt der Vorarbeiter. Es bringe dem Arbeitgeber nichts, wenn wir hier reihenweise umkippten, sagt er. Genau das würde aber passieren, wenn sie bei ihrem vollen Stundenumfang blieben, ist der 54-Jährige überzeugt.

Seit der brütenden Hitze seien, wie Christopher Krumnow vom Autoservice Walter bemerkt, auch mehr Unfälle auf fehlende Konzentration zurückzuführen. Kontaktiert werde der Werkstattsleiter des Abschleppdienstes in Eisenhüttenstadt zudem häufiger aufgrund von schwächelnden Autobatterien. „Sie sind diesen Temperaturen nicht gewachsen“, sagt er. Zudem sollten Autofahrer ihre Fahrzeuge laut Christopher Kurmnow nicht übertanken, da der Kraftstoff sich bei dieser Hitze ausdehne.

Eine zusätzliche Belastung ist die Hitze laut Elke Purps vom Qualitätsmanagement des Städtischen Krankenhauses für ohnehin schon gesundheitlich angeschlagene Menschen. Sind Patienten körperlich nicht dazu in der Lage, werde die notwendige Flüssigkeit über Infusionen ausgeglichen, sagt Elke Purps. Zudem verfüge ein großer Teil des Krankenhauses über Außenjalousien, auch nachts werde so gut es geht gelüftet. „Wir tun, was wir können.“