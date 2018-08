Annäherung beim Thema Naturlehrpfad

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In die Planungen der Bürgerinitiative Naturraum Strausberg-Ost, einen Naturlehrpfad im Bereich Johanneshof zu errichten, ist Bewegung gekommen. Wie Stadtsprecherin Caroline Haitsch-Berg mitteilte, habe sich die Stadt im Juni mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises abgestimmt.

Die Behörde habe mitgeteilt, dass grundsätzlich keine Vorbehalte zu Naturlehrpfaden bestehen, vorausgesetzt, die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht würden vom Antragsteller übernommen. Auch müssten die Aufsteller und der Pfad mit dem gesetzlichen Biotopschutz vereinbar sein. Wichtig aus Sicht der Behörde sei bei Naturlehrpfaden ein Leit- und Lenkungssystem, das sicherstelle, dass keine Beeinträchtigungen und Schäden an den Biotopen entstehen, berichtete Caroline Haitsch-Berg von den Gesprächsergebnissen.

„Mit der Recherche der Stadt bei der Naturschutzbehörde möchte der Fachbereich Technische Dienste in einen Dialog mit der Bürgerinitiative zur weiteren Entwicklung der östlichen Stadtgebietsflächen von Strausberg eintreten. Da die Bebauungsplanung der Stadt für Johanneshof ebenfalls die Herstellung eines Naturlehrpfades vorsieht, bietet die Stadt der Bürgerinitiative an, diesen Verlauf zu übernehmen und in diesem Bereich die Holzschautafeln aufzustellen, vorausgesetzt allerdings, der Landkreis stimmt zu“, sagte Caroline Haitsch-Berg. Zuletzt hatte es Differenzen zwischen der Bürgerinitiative und der Stadt gegeben, ob und unter welchen Voraussetzungen der Lehrpfad entstehen könnte.

Jenny Stiebitz, Sprecherin der Bürgerinitiative, erklärte in deren Namen, dass man das Entgegenkommen der Stadt positiv aufgenommen habe. Diese hatte die Initiative über die Gesprächsergebnisse schriftlich informiert. „Es ist ein erster Schritt. Inwiefern der angekündigte aktive Dialog nun mit Leben gefüllt wird, können wir jetzt noch nicht abschätzen. Der Weg, der uns vorgeschlagen wird, ist für eine ehrenamtlich arbeitende Bürgerinitiative sehr hürdenreich“, sagte Jenny Stiebitz. Sie bezog sich damit auf die Hinweise der Kreis-Behörde zur konkreten Umsetzung des Projektes. Laut Auskunft der Stadt hatte diese vorgeschlagen, dass die Initiative eine Bauvoranfrage stellen, die Zustimmung der betroffenen Grundstückseigentümer einholen und der Behörde das geplante Konzept zum Naturlehrpfad zur Stellungnahme übergeben soll. „Das könnte unsere Kapazitäten übersteigen“, sagte Jenny Stiebitz. „Hier müssen wir schauen, ob uns die Stadtplanung dabei eventuell unterstützen kann.“

Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen sich demnächst zusammensetzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Wir sind gespannt, wo der Dialog hingeht, weil wir andere Ziele als die Stadt haben“, sagt Jenny Stiebitz und nennt den größten Unterschied: „Wir hätten gerne einen Lehrpfad ohne Eigenheim-Siedlung. Diese lehnen wir ab, denn der Weg soll ja über vorkommende Flora- und Fauna-Gebiete informieren. Als Bürgerinitiative hoffen wir auf einen Kompromiss zugunsten der Natur, ganz im Sinne des Slogans der grünen Stadt am See.“