Erwachen aus Dornröschenschlaf

Gutshaus Zützen: Das von Bewohnern auch Schloss genannte Bauwerk entstand 1747 an der Stelle eines Vorgängerbauwerkes von 1650. © Foto: Dietmar Rietz

Feldsteinbücke über das Fließ: Aus Richtung Gutshaus führt der Weg in den vier Hektar großen Gutspark. © Foto: Dietmar Rietz

Spaziergang: Edwin und Heidrun Kelch lieben es, mit ihrem Hund Dobby im Zützener Lennépark spazieren zu gehen. 2012 kam der Park als Teil der Gutsanlage auf die Denkmalliste. 2015 wurde der Wegebau fortgesetzt. Jetzt soll er, angelehnt an die Originalpläne von Lenné, aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden. © Foto: Tess Itzenplitz

Dietmar Rietz

Zützen (MOZ) Weit mehr als 100 Parks soll Joseph Peter Lenné entworfen und gestaltet haben, darunter auch den Zützener. Seit Jahrzehnten wird versucht, die romantische, fast verblühte Schönheit aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.

Der Lenné-Park in Zützen gleicht einer alten, teilweise wilden, schönen Dame mit etwas Make up. Zützener Familien lieben ihn. Edwin und Heidrun Kelch gehen hier oft mit ihrem Hund spazieren. Der Zützener Gedichte-König Wilhelm Knorr lernte hier auf seinen Spaziergängen ellenlange Balladen von Dichterfürsten auswendig. Adlige ließen sich im Park Gedenksteine aufstellen. Der schmale Park geht in auenartiges Wiesengelände über, die Wege erhalten leicht geschwungene Formen. Südlich des Dorfes läuft ein großer Rundweg.

Der kleine Park geht auf Pläne des berühmten Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné (1789–1866) zurück. Der Schlosspark wurde ab 1832 im Auftrag des Gutsbesitzers Lüdeke angelegt. Platanen, Weiden, Kastanien, Eschen und Ulmen wachsen dort. Aber über Jahrzehnte wurde das Parkjuwel vernachlässigt. Es verwilderte. Die einstige Schönheit der alten Park-Dame war kaum noch zu erkennen. Baumbrüche und -fällungen veränderten die ursprüngliche Parkanlage.

Mit Fertigstellung ihrer 46-seitigen „Pflege- und Entwicklungskonzeption Lenné-Park Zützen“ kam die Garten- und Landschaftsarchitektin Ulrike Katzung zu dem Schluss: „Mit dem heutigen Zustand des Parks lassen sich die damaligen Parkstrukturen kaum rekonstruieren.“

Zützener Bürger und Stadtverwaltung fragten sich: Wollen wir das Kleinod wieder erblühen lassen? 1965 schon wollte Zützen den Schlosspark wieder in Form bringen. 2003 wurde dessen Entwicklung wieder aktuell. Ende 2012 kam er auf die Denkmalliste. Das Gartendenkmal gehörte fortan zur unter Schutz stehenden Gutsanlage. Der Park ist mittlerweile zudem Landschaftsschutzgebiet. Denkmalpfleger, Lokalpolitiker und Bürger machten sich nun auf den Weg. Geld wurde beschafft. Der Kernbereich des Parks wird seitdem wiederbelebt. Die wilden Abfallberge sind verschwunden, auch viel Wildwuchs sowie kranke, alte Bäume. Der Baumbestand ist erfasst, eine Konzeption zur Parkgestaltung erstellt. Wege sind erneuert, neue Bäume angepflanzt – Zierkirschen, Eichen, Rotdorn. Die Holzbrücke ist wieder passierbar.

Südlich vom Schloss befindet sich der nach dem Urteil von Fachleuten interessanteste Teil der Parkanlage. Heute stark verändert. Der Teich hat nur noch eine statt zwei Inseln. Südlich des Ufers befindet sich eine Hainbuche mit dem Verlobungsstein von Caroline Gräfin von Pückler mit Axel von Colmar.

Die Zützener selbst wollen, dass ihr Lenné-Park aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Bei einem Benefizkonzert in der Dorfkirche zugunsten des Parks flossen reichlich 600 Euro in die Parksanierungskasse. Der Dorfverein erneuerte die Brücke im Park in Eigeninitiative. Es gab Arbeitseinsätze.

In naher Zukunft soll der Wegebau fortgesetzt werden, heißt es aus dem Rathaus. Ehe das Park-Dornröschen endgültig aus dem Schönheitsschlaf erwacht, wird es aber noch Jahre dauern.

Es braucht auch heute noch viel Fantasie, um sich den Zützener Lenné-Park im Original vorzustellen, so wie ihn die Karten und Bilder auf den Informationstafeln am Parkeingang zeigen. Sie lassen zumindest erahnen, wie schön Schloss und Park einst anmuteten.