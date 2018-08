Kultur statt Kehrgeschirr

Josefine Jahn

Potsdam (MOZ) Seit Juli ist Mathias Paselk neuer Geschäftsführer des Waschhauses in der Schiffbauergasse. Nach einem Monat zieht der Kulturarbeiter eine erste Bilanz und wagt einen Blick in die Zukunft der Stätte im Potsdamer Erlebnisquartier.

Ein Konzert der Legendary Pink Dots ist seine erste Erinnerung an das Haus, dessen Geschäftsführer er seit nun einem Monat ist. „Das war ’94, da hatte ich noch einen Trabi“, erinnert sich Paselk. Damals kam er aus Brandenburg an der Havel angereist, wo er 1973 geboren wurde und bis 2003 gelebt hat. Seither nennt er die Landeshauptstadt Potsdam sein Zuhause.

Bevor er sich um den Geschäftsführerposten bewarb, hat er vier Jahre lang das Regionalbüro der Plattform Kulturelle Bildung in Potsdam geleitet. Dann suchte er nach einer neuen Herausforderung. „Ich habe noch nie eine GmbH geleitet, und das Waschhaus ist das größte soziokulturelle Zentrum in ganz Brandenburg“, begründet er seine Entscheidung. Außerdem habe ihn die Vielfalt des Kunst- und Kulturraums interessiert. „Hier sind unterschiedliche Sparten vertreten. Es gibt Tanz, Kunst, Kino und Konzerte, Comedy, Theater und Literatur“, sagt er schwärmend. „Diesen Ort zu gestalten ist ein Reiz.“

Im Waschhaus ist er selbst kein Unbekannter. Als DJ Pasi hat er sich in der Partyszene Brandenburgs und Berlins einen Namen gemacht. „Für Musik habe ich mich schon in der Grundschule interessiert, Schallplatten zu Kindergeburtstagen mitgebracht und DJ gespielt“, sagt er. Für eine Dorfdisco wurde er 1996 das erste Mal als Discjockey gebucht, erinnert er sich. Beruflich ging es für Paselk zunächst ins Handwerk. Er ist gelernter Schornsteinfegermeister. Später studierte er Kulturarbeit in Potsdam. Auf den Abschluss setzte er noch einen Magister in Philosophie und Geschichte.DJ war er immer nebenbei.

Auch wenn er weiterhin Musik auflegen wird, sind beruflich die Prioritäten andere. Die Komplexität des Hauses habe ihn doch überrascht, sagt er nach den ersten Wochen als Chef. „Alles miteinander zu verknüpfen, laute und leise Veranstaltungen, dann der Standort Schiffbauergasse – hier ist jeder Quadratmeter definiert, man muss Freiräume finden“, beschreibt er. Die einst Königliche Dampfwaschanstalt, zu DDR-Zeiten als Großwäscherei genutzt, lag brach, bis sie 1992 von einer Künstlergruppe besetzt wurde. „Das war hier damals ein sehr exotischer Ort. Das Gelände war vermüllt und zugewachsen. In der Geschichte der Stadt war dieser Raum nie zugänglich, nichts, was zum Flanieren einlädt. So etwas braucht natürlich Zeit, und hier bot sich eine Spielwiese für musikalische Experimente“, beschreibt Paselk.

Heute biete die Einrichtung hervorragende Voraussetzungen. Es gibt ein Kino und Sanitäranlagen, in jedem Raum eine Musikanlage. Vielleicht schon zu perfekt? „Ein wenig fehlt der Charme von früher“, findet Paselk. Das habe er sich auf die Agenda gesetzt – diesen Charme wieder zurückzuholen. Auch das Bild des Waschhauses will er positiver hervorheben. „Ich möchte weg vom Image, das Waschhaus sei das Schmuddelkind der Schiffbauergasse.“ Das habe das Haus auch gar nicht nötig, 133 000 Besucher gab es im vergangenen Jahr. „Das ist etwa ein Drittel der gesamten Besucher der Schiffbauergasse“, sagt er.

Thematisch will Paselk keine großen Veränderungen vornehmen. „Ich sehe mich nicht als jemanden, der das Programm bestimmt. Aber ich organisiere den Rahmen, vertrete die GmbH nach außen und bin Ansprechpartner für Partner und Fördermittelgeber. „Wir fangen nicht bei null an. Dennoch will ich einiges verbessern, zum Beispiel die Aufenthaltsqualität.“

Er finde es traurig, dass man an manchen Abenden einsam über das Gelände schleiche. „Ein Biergarten, der zum Verweilen einlädt, wäre so etwas. Ich will uns dahin bringen, dass spätestens ab Mittwochabend hier was zu erleben ist. Und sei es nur eine Halle, die zum Tischtennisspielen geöffnet ist.“ Die einzelnen Formate könnten mehr zusammenwachsen, Partnerschaften zwischen Kunstraum und Schulen könnten entstehen. Auch mit den umliegenden Institutionen will er mehr in Kontakt treten, den Standort nahbarer machen und gemeinsam gestalten: „Die Schiffbauergasse soll ein Ort sein, an dem man einfach Lust hat zu sein.“

www.waschhaus.de