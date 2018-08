Mit Vereinswagen zum Bulldogtreffen

Ulf Grieger

Sophienthal/Zechin (MOZ) Am kommenden Wochenende laden die Oldtimer&Traktorenfreunde Zechin zum 11. Ostbrandenburgischen Bulldogtreffen nach Friedrichsaue ein. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Zechiner Traktorenfreunde stecken in den Vorbereitung auf die große Veranstaltung, die sie alle zwei Jahre in Friedrichsaue zelebrieren. Statt mittwochs wie sonst, trafen sie sich am Freitag in ihrem Stützpunkt in der alten LPG-Schlosserei Sophienthal, um von dort nach Friedrichsaue zu fahren. Das Areal für das Treffen am Bahnhof muss vorbereitet werden, Zäune müssen gestellt werden und vieles mehr.

Die alte LPG-Schlosserei diente in den vergangenen Woche als Werkstatt für das Bekleben der Werbeschilder und das Herrichten der jüngsten Anschaffung des Vereins. Dabei handelt es sich um einen Hänger für den Einsatz zum Bulldogtreffen. Zu DDR-Zeiten war ein solcher Hänger vielerorts zu sehen. Er diente dem Transport der Arbeiter beim Umsetzten auf andere Felder. Dieser Hänger stand viele Jahre in den Diensten von Odega Groß Neuendorf. 1989 wurde er in Wernigerode und Egeln hergestellt. Vor allem Uwe Ziegler hatte sich des guten Stückes angenommen. In vielen Stunden wurde der Hänger entrostet, von seinem alten Kunststoffüberzug befreit und neu gestrichen. Nun strahlt das Gefährt, das zum Vereinswagen wurde, in Dunkelgrün und ist wie neu. Dieser „HL 40.43“ genannte Transport- und Aufenthaltsanhänger wurde seit 1986 mit Seitentür gebaut. Das Fahrzeug war zugelassen für 21 Personen. Der Aufbau besteht aus 0,75 mm dickem Stahlblech. Zur Ausstattung gehörten: 16 Stühle, Propangasanlage für Koch- und Heizzwecke, eine Waschanlage mit 80 Liter Wasserbehälter und Waschbecken, und dem unter dem Aufbau montiertem Gerätekasten.

Das Vereinsquartier in Sophienthal wurde den Traktorenfreunden von der AGO Zechin bereitgestellt, als das vorige am Pferdehof anderweitig benötigt wurde. Die alte Schlosserei bietet mit den original erhaltenen Werkzeugbänken und der guten Zufahrtsmöglichkeit auch alles, was der Verein braucht. Die 25 Vereins waren in diesem Jahr bei einer Vielzahl von Veranstaltungen in der Region dabei. So waren die Traktorenfreunde beim 12. Oldtimer- und Militärfahrzeugtreffen in Alt Tucheband dabei sowie beim Pfingstreitturnier Wustrow und beim Fahrzeugtreffen Neureetz. Auch bei der Kaffeetafel in Neubarnim waren sie dabei und haben dabei geholfen, den Neulewiner Längenrekord zu brechen. .

Das bereits elfte Bulldogtreffen beginnt am Freitag bereits um 20 Uhr mit einem Treff der Traktorenfreude zur Radio-Fritz-Party. Live dabei sind die FritzDJs Branko Jet, Ronald Sommer und die Partyhummel.

Am Sonnabend wird das Treffen um 10 Uhr offiziell eröffnet. Um 10.30 Uhr beginnt die große Ausfahrt der Oldtimer durch den Ort. Um 11 Uhr startet das Bühnenprogramm mit den Oktoberfest-Spitzbuben, den Zechiner Sunflowers (Linedance) und der Partyband SoWieSo. Eine Ernteshow zum Thema Pflügen beginnt um 13 Uhr. Ab Abend gibt es die Große Brandenburg-Party mit DJ Flocki, der Band SoWieSo und einem abschließenden Feuerwerk (wenn es die Waldbrandwarnstufe erlaubt).