Kleiner Wertstoffhof in Wriezen

Wriezen (MOZ) Wriezen. Einen Logistik- und Anlagenstandort unterhält die Unternehmensgruppe Alba im Gewerbegebiet Schulzendorfer Straße. Ein 200 000 Liter fassender Löschwassertank gehört mit zu den jüngsten Investitionen auf dem Gelände.

Der Wriezener Alba-Standort ist ein Umschlagplatz für Gewerbe- und Bauabfall, Papier, Pappe und Kartonagen (PPK), Elektroaltgeräte und Sperrmüll. Das erklärt Bernd-Rüdiger Worm, Geschäftsführer und Regionalleiter Berlin-Brandenburg bei Alba, bei einem Vor-Ort-Termin. Pro Jahr würden in Wriezen bis zu 20 000 Tonnen Abfall umgeschlagen. Laut Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) seien 25 000 Tonnen möglich.

„Rund 50 Mitarbeiter sind in und von Wriezen aus in Ostbrandenburg im Einsatz, darunter immer wieder auch Auszubildende, die hier einen Teil ihrer praktischen Ausbildung absolvieren“, so Worm weiter. Unterwegs seien sie in etwa 22 Press-, Transport- und Containerfahrzeugen. Vom Speckgürtel aus würde PPK aber gleich in die Anlage am Hultschiner Damm in Berlin-Hellersdorf gefahren. „Das ist näher und dadurch nicht nur ökologischer, sondern natürlich auch ökonomischer“, sagt Bernd-Rüdiger Worm. Für PPK stehe in Wriezen eine 300 Quadratmeter große Halle zur Zwischenlagerung zur Verfügung. Sie ist an diesem Tag fast leer. Dieter Namokel fährt mit dem Radlader den Rest zusammen. Bis zu 12 000 Tonnen PPK fallen jährlich in Märkisch-Oderland an, erläutert Bernd-Rüdiger Worm. Der Großteil davon landet erst einmal in Wriezen.

Das Unternehmen Alba ist Auftragnehmer des Entsorgungsbetriebs Märkisch-Oderland (EMO), einem Eigenbetrieb des Landkreises, macht er zwischendurch noch einmal deutlich. Der eingesammelte Sperrmüll werde stets gleich in die Abfallumschlagstation nach Rüdersdorf gebracht. Pro Jahr seien das etwa sechs bis sieben Tonnen.

Den Wriezener Standort bezeichnet er als „kleinen Wertstoffhof“, an dem Bürger und Gewerbetreibende Kleinstmengen an Abfall, auch Sperrmüll, gebührenpflichtig entsorgen können. Als erfolgreich bezeichnet Worm das Schadstoffmobil für private Haushalte und begründet dies sowohl mit den Rückmeldungen aus dem EMO als auch mit den Erfahrungen in den Abfallsortieranlagen. „Die Bürger nehmen das Schadstoffmobil an und geben ihre gefährlichen Abfälle wie zum Beispiel Chemikalien, Lacke und Farben, Lösemittel oder auch Reinigungsmittel dort ab.“

Nur eines kann und will der Mitarbeiter nicht verstehen: „Es gibt immer noch unvernünftige Leute, die ihren Müll illegal entsorgen.“ Aus seiner Sicht nehmen die wilden Ablagerungen gefühlt allerdings ab, seitdem der Hausmüll in Märkisch-Oderland nicht mehr gewogen würde. So lange dies noch der Fall war, sei Hausmüll wahrscheinlich häufiger in den Gelben Säcken, die kostenlos entsorgt werden, im schlimmsten Fall aber irgendwo im Wald gelandet.

Worm ist seit 23 Jahren bei Alba tätig und selbst begeistert über die rasante technische Entwicklung im Bereich der Abfallentsorgung. „Dort, wo einst 30 Mann händisch sortierten, gibt es heute Infrarot-Trenner, die verschiedene Kunststoffe voneinander unterscheiden können, oder Windsichter, in denen Materialien per Luftsrom getrennt werden.“ Auch auf dem Wriezener Standort werde immer wieder investiert.

Zuletzt 150 000 Euro in einen 200 000 Liter fassenden Löschwassertank. „Damit haben wir vor vier Wochen auch helfen können, als eine Halle eines Nachbarn in Flammen stand. Sonst hätte der Brand noch auf weitere Gebäude übergriffen.“

Weitere Informationen sind im Abfallkalender 2018 oder unter www.maerkisch-oderland.de/abfallentsorgung zu finden.