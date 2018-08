Hufschmied wird zum Segen für die Reisenden

MOZ

Bad Freienwalde Bereits mehr als 500 Kilometer haben die Teilnehmer auf zwei und auf vier Beinen der „Titanen on Tour“ hinter sich gebracht. Am Wochenende machten sie Station im polnischen Osieczna, südlich von Poznan (Posen). Pfarrer Helmut Kautz aus Brück, der die ganze Friedenstour hoch zu Ross begleitet, berichtet für die Märkische Oderzeitung von seinen Eindrücken und kleinen Begebenheiten entlang des Weges bis ins russische Weliki Nowgorod:

„Heute lud mich der örtliche katholische Priester ein, bei ihm zu übernachten. Wem hat der Ofen nicht schon alles Wärme gespendet? Dem 1939 von den Deutschen erschossenen Pfarrer zum Beispiel. Ein 90-jähriger Pole, Jan Wloch, stürzte förmlich auf mich zu, um mir die Geschichte nach dem Kirchgang zu erzählen. Fast als ob er darauf gewartet hätte, mir das zu erzählen, verknüpft mit der komplizierten Geschichte Polens, wo man immer auf der falschen Seite stehen konnte. Neben dem Ofen hat ab 1939 der deutsche Polizeikommandant gesessen, der hier sein Quartier aufschlug. Jetzt arbeitet hier bei meinem Gastgeber Priester Tadeusz Wandtka Sylvester Wotsch. Er repariert unser „Friedensholzkreuz“.

Nun sitze ich hier und höre durch das offene Fenster „Highway to Hell“ aus den Lautsprechern vorm Dorfgemeinschaftshaus, wo die deutschen Treckteilnehmer mit den Polen des Ortes fröhlich feiern. Eben haben der Bürgermeister, der Priester und ich noch Friedensbotschaften ausgetauscht, die Friedensglocke überreicht und das Brot gebrochen. Ziemlich unverhofft sind wir hier mit den Pferden und den Planwagen aufgetaucht. Jung und Alt kommen zusammen, um den Treck zu bestaunen und Kontakte zu knüpfen. Das ist wahrhaft gelebtes Europa, eine echt gelebte Friedensmission“, findet Kautz.

„Die Pferde faszinieren die Menschen. Heute sind wir wieder anständig als Treck die Etappe gefahren. Durch die extremen Temperaturen setzten wir drei Tage aus. Pferd, Wagen und Mensch litten unter der Hitze und verfielen in Lethargie. Daniel, unser Allroundhandwerker, reparierte unentwegt unser Material. Immer wieder half uns die Feuerwehr mit Wasser zum Abkühlen aus. Auf dem Weg wurden wir durchaus neben vielen Äpfeln auch mit Eis beschenkt.“

Ein weiteres Problem war der krankgewordene Hufschmied, schildert der reisende Pfarrer. „Ohne Eisen kein Reisen, sagten die Fuhrleute und verwiesen auf die fast nur noch blechstarken Hufeisen der meisten Pferde. Hektisch telefonierte Slawek, unser polnischer Guide, nach einem Hufschmied. Manche kamen und lehnten dann eingeschüchtert von den großen Rheinisch-Deutschen Kaltblutpferden das Beschlagen ab. Aus Danzig reiste schließlich ein Hufschmied von rechtem Schrot und Korn an und beschlug die Pferde. Beobachtet von den Menschen, die teilweise zum ersten Mal so nah an einem Hufschmied dran waren, dass sie den typischen Geruch des verbrannten Horns riechen konnten. So wurde der Hufschmied ein echter Segen. Gleichzeitig regnete es an diesem Tag und wir konnten endlich mal wieder ein wenig Kühlung bekommen.“

Was den Reisenden auf dem Weg auffällt, sind die wieder hergerichteten evangelischen Friedhöfe. „Stolz berichten mir Lokalpolitiker, dass sie sich um die Gottesäcker kümmern, die meist aus der deutschen Besiedlungszeit stammen. Diese versöhnliche, friedliche Geste berührt mich. Immer wieder betonen Bürgermeister, dass sie keiner Partei angehören und unbedingt den gemeinsamen europäischen Weg gehen wollen. Das ist doch wunderbar!“, findet Helmut Kautz.

„Draußen erschallt „Atemlos durch die Nacht“. Die will ich nun zufrieden am Ofen verbringen. Vielleicht kann ich noch eine Geschichte erlauschen. Eins ist gewiss: Der nächste Tag wird seine eigene Plage haben! Es ist Gottes Gnade, dass wir sie noch nicht kennen! Ich freue mich auf das Getrappel der Hufe, das Klingen der Glocke und den Geschmack des Friedensbrotes. Auf Pferde! Zieht an!“, schließt er seinen Zwischenbericht über die Friedenstour für diese Woche.

Wer die Reisenden der „Titanen on Tour“ unterstützen will, kann dies mit einer Spende tun: Empfänger ist der Kaltblut Zucht und Sportverein Brücke, IBAN DE88 1203 0000 1020 6557 32, DKB Potsdam, Verwendungszweck: On Tour.