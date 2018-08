Fürstenwalder Verwaltung hat kein Hitzefrei

© Foto: Ausbildung bei der Feuerwehr: Hier bauen hauptamtliche Kräfte einen Wasserwerfer auf. Von links nach rechts: Jens Opitz, Björn Stöske, Uwe Pietsch-Kropf, André Kunze, Ronny Flanse und Maik Appelt. Wegen der großen Hitze findet der praktische Teil am Morgen statt, nachmittags wird Theorie gepaukt. Foto: Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Schwitz-Test im Büro: Wegen der Hitze verkürzt die Kreisverwaltung ihre Sprechzeiten, im Eisenhüttenstädter Rathaus war am Dienstag früher Schluss. Aus den Amtsstuben in Fürstenwalde und Umgebung heißt es hingegen: „Wir ziehen durch“.

Der Fahrbibliothek des Landkreises steht heute eine kurze Tour bevor. Nach dem Stopp in der Fürstenwalder Hegelstraße ist Schluss. Die Stationen Brieskow-Finkenheerd, Ratzdorf und Wellmitz entfallen. „Sie liegen zu weit entfernt, es macht keinen Sinn, bei der Hitze am Nachmittag noch mal loszufahren“, sagt Fahrer Edgar Bunde. Feierabend haben er und seine Kollegen dann aber noch nicht: „Es gibt immer was nachzubereiten.“

So spontan können die Müllautos des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung (KWU) ihre Touren nicht kürzen. „Da würden die Bürger aber hier auf der Matte stehen“, sagt Mitarbeiterin Evelyn Neidhardt. „Auf Wunsch stellen wir den Fahrern Wasser zur Verfügung“, ergänzt sie. „Die Fahrzeuge sind klimatisiert und die Mitarbeiter wechseln sich öfter ab“, nennt Fuhrparkleiter René Schardin eine Möglichkeit der Arbeitserleichterung. Zudem biete er für einige Touren an, dass die Männer um 6 Uhr, statt sonst 6.30 Uhr, beginnen. „Das geht aber nur, wenn die Anfahrt länger ist, weil die Müllbehälter laut Satzung erst 6.30 Uhr draußen stehen müssen.“

Seine Öffnungszeiten behält das KWU, ein Eigenbetrieb des Landkreises, ebenfalls bei. Überhaupt existiere bei der Kreisverwaltung keine „starre Regelung, dass ab einer bestimmten Temperatur, Sprechzeiten verkürzt werden“, sagt Kreissprecher Mario Behnke. Mit der Reduzierung am Dienstag und Donnerstag dieser Woche von 18 auf 15 Uhr wurde auf die extreme Witterungssituation reagiert. Für dringliche Angelegenheiten – speziell im sozialen Bereich – blieben die entsprechenden Häuser aber geöffnet, eine Notfallbesetzung gesichert.

„Wir arbeiten nicht verkürzt“, sagt Fürstenwaldes Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. „Heute hat der Bürgermeister Eis verteilt, außerdem organisieren die Chefs, dass immer ein Mitarbeiter Wasser kauft und das Geld erstattet bekommt.“ Geschwitzt wird dennoch. „In einigen Büros sind um 10 Uhr schon 32 Grad“, verdeutlicht die Sprecherin. Um die Belastung zu lindern, darf seit dieser Woche um 6, statt bisher 7 Uhr, begonnen werden. Für das Bürgerbüro, dessen Umbau geplant sei, habe Christfried Tschepe, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, jetzt „wärmeschluckende Scheiben“ angeregt.

Die Fürstenwalder Feuerwehr hat von der Arbeitszeitverlagerung nichts. „Wir ziehen unsere 24-Stunden-Schichten durch“, sagt Chef Jörn Müller. Es werde versucht, den Aufenthalt im Freien zu reduzieren – so finde die praktische Ausbildung am Morgen statt, werde bei Einsätzen auf zügige „Marscherleichterung“ geachtet. Heißt: Sobald die Gefahr gebannt ist, kann die dicke Jacke abgelegt werden.

Bei der Polizei können Mitarbeiter „ab 15 Uhr nach Hause gehen, wenn es ihnen zu heiß ist“, sagt Sprecherin Bärbel Cotte-Weiß, denn dann ende die Kernarbeitszeit. Im Wach- und Wechseldienst gehe das natürlich nicht: „Wir können ja nicht alle Funkwagen auf dem Hof stehen lassen.“ Getränke müssten sich die Polizisten selbst besorgen. „Wer soll denn das sonst alles ranschleppen?“

Im Schöneicher Rathaus gibt es keine verkürzten Sprechzeiten. „Allerdings ist es auch nicht überhitzt. Zwar gibt es keine Klimaanlage, aber die Erdwärmeanlage, die im Winter zum Heizen dient, kühlt im Sommer etwas“, teilt Bürgermeister Ralf Steinbrück mit. Auch aus Woltersdorfer Rathaus heißt es: „Wir arbeiten ordentlich weiter.“ Im Grünheider Rathaus ändern sich die Sprechzeiten ebenfalls nicht. „Wir haben aber die Kernarbeitszeiten aufgehoben“, sagt Hauptamtsleiterin Renate Baumann. Heißt: Wenn keine Sprechtage sind, müssen die Mitarbeiter nicht von 8.30 bis 15 Uhr anwesend sein. Im Rahmen der Gleitzeitregelung könne die Arbeit auch am frühen Morgen oder späten Abend erledigt werden.

Im Amt Scharmützelsee darf im Sommer schon ab 6 Uhr gearbeitet und entsprechend früh gegangen werden. An den Öffnungszeiten ändere sich nichts, hieß es am Dienstag. Im Amt Odervorland „gibt es auch keine Anweisung, verkürzt zu arbeiten“, sagt die stellvertretende Amtsleiterin Roswitha Standhardt. Allerdings erlaubten die Sommergleitzeiten, um 6 Uhr zu beginnen und an Nicht-Sprechtagen um 12 Uhr zu gehen.