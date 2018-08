Musik von Klassik bis Rock im Bürgerhaus

„Dshamilja“: Diese Novelle von Tschingis Aitmatow bringen Tobias Morgenstern und Thomas Rühmann vom Theater am Rand Zollbrücke am 25. November auf die Bürgerhaus-Bühne. © Foto: promo

Heute schon an die Weihnachtszeit denken: Am 17. Dezember gastiert die Große Festtags-Tournee mit Maximilian Arland, Hein „Heintje“ Simons sowie Captain Cook und seinen singenden Saxophonen im Bürgerhaus. © Foto: promo

Margrit Meier

Neuenhagen bei Berlin (MOZ) Nach vierwöchiger Pause, in der das Bürgerhaus für die neue Saison fit gemacht wurde, ist es jetzt wieder geöffnet. Das Team um Regina Süßmuth hat einen großen Strauß von mehr als 50 Veranstaltungen für die zweite Jahreshälfte im Angebot.

Für jeden, so verspricht das Bürgerhaus-Team, ist etwas in den kommenden Wochen dabei. Wie wäre es mit Puppentheater? Das gibt es am 5. September, 7. November und 3. Dezember. Modellbahnfans sollten sich den 27. und 28. Oktober freihalten. Die Aufführung des Märchenballetts „Cinderella“ durch die Ballettkompanie „Ballet Blanc“ am 7. Oktober wird Kinder und Erwachsene erfreuen. Am 29. Dezember präsentiert das „Russische Ballettfestival Moskau“ den berühmten Ballettklassiker „Nussknacker“.

Aber auch zu Comedy & Kabarett wird eingeladen: „Ranz & May“ leisten sich im 17. Jahr ihres Bestehens am 6. Oktober ein musikalisches Comedy-Programm mit Filmschlagern der 20er- und 30er-Jahre. Am 14. Dezember bringt die Leipziger Pfeffermühle in „Agenda 007“ mit beißendem Spott und einer Prise Investigativität Licht ins geheimdienstliche Dunkel. Ein Hauch Frivolität, ein Schuss Nostalgie und eine Spur Sinnlichkeit, garniert mit einem Augenzwinkern, sind das Rezept der Burleske & Comedy Show „The Petits Fours“ am 28. Dezember.

Das Knobelsdorff-Ensemble und die Sopranistin Narine Yeghiyan eröffnen am 22. September die 39. Saison der Kammerkonzert-Reihe. In neuer Besetzung ist das Aperto Piano Quartett am 20. Oktober zu hören. Cellist David Stromberg & das Votum-Ensemble bieten am 24. November ein Programm mit Werken von Bartok bis Piazolla. Das Barocktrompeten Ensemble Berlin gestaltet am 22. Dezember ein ganz besonderes Weihnachtskonzert: „The King’s Christmas“. Das Friedenauer Kammerensemble aus Berlin bringt am 3. November Werke von Prokofjew und Respighi zu Gehör.

Literaturfreunde haben sich längst den 19. Oktober und damit die „Lange Nacht der Bibliothek“ vorgemerkt. Maxim Leo & Jochen Gutsch sowie das „Trio Scho“ sorgen für einen kurzweiligen Abend. Jan Weiler stellt am 13. November seinen Bestseller „Und ewig schläft das Pubertier“ vor. „Die Weihnachtsgans Auguste“ ist Mittelpunkt der Bratapfelzeit am 1. Dezember, gelesen von Schauspieler Ulrich Voß. Karten für diese Veranstaltungen sind nur in der Anna-Ditzen-Bibliothek erhältlich.

Musikalische Höhepunkte gibt es viele, so u. a. am 21. September. Dann moderiert Uwe Jensen das „Wiedersehen mit Freunden“. Mit dabei sind Frank Schöbel, Monika Herz, Angelika Mann, Eva Maria Pieckert und Hans-Jürgen Beyer. Forever Queen – performed by QueenMania ist eine originalgetreue Tribute-Show für Freddie Mercury am 16. November. Bei der Sparkassen-Gala am 30. November werden die Schlager-Stars Vanessa Mai und Bernhard Brink ihr Publikum begeistern. Jazz-Fans sollten das Konzert des preisgekrönten Quartetts Echoes of Swing am 1. Dezember nicht versäumen.

Sehr beliebt sind auch die Reise-Reportagen: „Hurtigruten. Norwegen mit dem Postschiff“ und „Südafrika – Von Kapstadt bis Krügerpark“ sind die Themen der faszinierenden Live-Multivisionen am 5. Oktober und 23. November, gezeigt auf großer Leinwand.

Dass Singen Freude macht und bringt, wird bei den Chorkonzerten am 30. September mit dem Neuenhagener Männerchor „Frohsinn 1880“ und Gastchören sowie am 9. Dezember beim Adventssingen mit dem Neuenhagener Frauenchor erlebbar.

Aber auch Theater & Musical sind im Angebot: Das sechsköpfige Ensemble des Theaters Lichtermeer präsentiert am 11. November „Peter Pan. Das Nimmerland-Musical“ in einer magischen Aufführung für die ganze Familie. Am 19. Dezember trifft der Traumzauberbaum die Weihnachtsmaus Josefine im Familienmusical mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble.

Wie immer gibt es auch hervorragende Weihnachtskonzerte. „Wiener Operetten-Weihnacht“ ist der Titel des Galaprogramms mit Solisten, Ballett und Orchester am 2. Dezember. Wer es rockig mag, sollte sich Karten für den 7. und 8. Dezember und damit dem „Weihnachtsfest der Rockmusik“ mit City & Dirk Michaelis kaufen. „Ivushka, die Russische Weihnachtsrevue“ mit mehr als 40 Sängern, Tänzern, Artisten und Musikern lässt am 21. Dezember den Glanz vergangener Zeiten auferstehen. Das Jahr klingt mit dem Silvesterball und der Pallas Show-Band aus.

Eintrittskarten: online unter www.buergerhaus-neuenhagen.de