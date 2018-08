Pfarrer Eberhard Kort nimmt Abschied

Frank-Olaf Schröder

Bernau (MOZ) Nach fast 20 Jahren in Bernau wird Pfarrer Eberhard Kort am Sonntag in einem Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche in den Ruhestand verabschiedet. An diesem Tag wird er 70 Jahre alt.

Pfarrer Kort ist im Niederbarnim nicht nur in seiner Gemeinde zu erleben. Der sportbegeisterte Geistliche - während seines Theologiestudiums in Erfurt wurde er im Tischtennis Studentenmeister - besucht gern Fußballspiele, ob in Bernau oder Klosterfelde. Außerdem singt er gern. Auch wenn seine formale Verantwortlichkeit für die katholische Kirchengemeinde mit dem 1. September enden wird - in Bernau wird Pfarrer Kort vereinzelt noch in Gottesdiensten zu erleben sein. „Pfarrer wird man aus Berufung“, sagt er. Das ändere sich auch mit dem Eintritt in den Ruhestand nicht. Auch wenn der dann 70-Jährige in seine frühere Heimstatt in Zehdenick zurückziehen wird, wolle er bei besonderen Anlässen gern in Bernau sein. Da er weiterhin im Dekanat Eberswalde wohne, werde er auch als Ruheständlicher im Konvent mitwirken können. Am Sonntag wird übrigens noch ein drittes Ereignis gefeiert. Vor 40 Jahren, im Juni 1978, wurde Eberhard Kort, der vor seinem Theologiestudium eine Ausbildung zum Krankenpfleger absolvierte, von Kardinal Alfred Bengsch zum Priester geweiht. Hauptzelebrant der Messe am Sonntag ist der 86-jährige emeritierte Weihbischof Wolfgang Weider, der Eberhard Korth bereits zur Erstkommunion geführt hat.

Eberhard Kort wurde am22. August 1999 in Bernau eingeführt. Er wurde Nachfolger von Pfarrer Peter Beier, der die Kirchengemeinde 33 Jahre lang prägte und heute 89 Jahre alt ist. Korts Nachfolge ist bereits entschieden. Zunächst wird Dekan Bernhard Kohnke, Pfarrer von St. Peter und Paul in Eberswalde als Pfarradministrator tätig sein. Am 1. Februar wird Pfarrer Nana Vinsensius Ekayana Visca, der aus Indonesien stammt und jetzt in der Gemeinde Maria Frieden in Berlin-Mariendorf tätig ist, zum Pfarrvikar ernannt. Auf ihn kommt die neue Struktur der Kirchengemeinde zu, in der die katholischen Kirchen aus Bernau, Wandlitz, Biesenthal und Werneuchen mit den Gemeinden Mater Dolorosa (Berlin-Buch) und St. Peter und Paul (Eberswalde) zusammengeschlossen werden. Die gemeinsamen Abstimmungen dazu laufen bereits seit 2016.

Am Sonntag werden viele Besucher in der Herz-Jesu-Kirche zum Gottesdienst um 16 Uhr erwartet. Die vier Kirchen, die zu der Herz-Jesu-Gemeinde gehören, formten in der Zeit von Pfarrer Eberhard Kort eigene Profile heraus. Die Herz-Jesu-Kirche wurde aufgrund ihrer Lage Wallfahrtskirche, St. Marien mit Pfarrer Horst Pietralla (85) in Biesenthal wegen ihrer Schönheit Anbetungskirche, St. Joseph in Werneuchen die Kirche zur Vorabendmesse sowie St. Konrad in Wandlitz für Kinder- und Familienangebote.

Zu der Familie von Diakon Peter und Regina Dudyka aus Wandlitz hat Pfarrer Kort über alle Jahre hinweg ein sehr enges Verhältnis. „Die Chemie stimmt zwischen uns, wir ergänzen uns, auch angesichts unseres unterschiedlichen Temperaments“, sagt Pfarrer Kort. Beeindruckend seien die religiöse Kinderwoche und der Kinderkirchentag.

Ein harmonisches Verhältnis strebt Eberhard Kort nicht nur innerhalb der katholischen Kirche an, sondern auch in der Ökumene. Bezogen auf Bernau nennt er gemeinsame Veranstaltungen mit der St. Marienkirche, der Christuskriche und der Christliche-missionarischen Gemeinschaft. Beispiele sind das ökumenische Stadtgebet, die ökumenische Bibelwoche oder das Martinsfest. „Die Kirche muss den Glauben zum Menschen tagen. Wer glaubt, muss sich nicht dafür entschuldigen“, sagt Pfarrer Kort und fügt hinzu: „Manchmal muss man auch gegen den Strom schwimmen.“

Zunehmen, so sein Blick in die Zukunft, wird auch in der Kirche selbst die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagement. So spiele seit undenklichen Zeiten Cornelia Grenz sonntagsfrüh die Orgel. Es gebe aber auch viele andere Aufgaben, von der Betreuung des Schaukastens bis hin zu Hausmeister- und Gartenarbeiten.