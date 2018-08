Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Kurt Augustin ist der Leiter der Abteilung Wasser im Brandenburger Umweltministerium. Mit ihm sprach Dietrich Schröder.

Herr Augustin, was ist momentan das größte Problem bezüglich der Flüsse und Seen im Land?

Wir haben sehr hohe Verdunstungsraten insbesondere bei stehenden Gewässern, die keine Zuläufe haben. Und die Niederschläge fehlen. Manche dieser Seen sind schon 27, 28 Grad warm und ihr Sauerstoffgehalt ist gesunken. Unter vier Milligramm Sauerstoff je Liter wird es für die Fische eng und sie sterben. Bei dem größten Teil der Seen mit Zuläufen sieht es derzeit noch recht gut aus. Am besten wäre jedoch, es würde bald mal wieder richtig regnen.

Und wie sieht es bei den Flüssen aus?

Wir versuchen mit Hilfe des Wassermanagements über Talsperren und Wehre den Durchfluss der Wassermenge auf einem bestimmten Niveau zu halten. Die Talsperre in Spremberg hat derzeit einen Zulauf von 9,5 Kubikmeter pro Sekunde, gibt aber elf Kubikmeter ab. Das kann man ohne Regen höchstens noch bis Mitte September durchhalten.

Gibt es auch kritischere Bereiche?

Die Schwarze Elster ist oberhalb von Senftenberg inzwischen auf etwas mehr als vier Kilometer trocken. Dort musste ein Wehr geöffnet werden, um das Fischsterben weiter unterhalb zu verhindern. In dem trockenen Abschnitt besteht die Gefahr, dass auch Krebse, Schnecken, Muscheln und andere Kleinorganismen absterben. Die aktuelle Durchflussmenge der meisten Flüsse liegt deutlich unter den mittleren Augustwerten.

Können Sie einige Beispiele nennen?

Die kann man auch dem am Dienstag erschienenen wöchentlichen Wasserhaushaltsbericht des Landesamts für Umwelt entnehmen. Bei der Lauzsitzer Neiße sind es etwa 33 Prozent, bei der Schwarzen Elster in Bad Liebenwerda 21 Prozent – also weniger als ein Viertel des Üblichen. Bei der Elbe in Wittenberge auch nur 41 Prozent.

Was kann man da tun?

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft kauft etwa jährlich 20 Millionen Kubikmeter von Sachsen für die Spree. Der Dosse-Speicher bei Kyritz kann aber nur noch bis Anfang nächster Woche Wasser an die Dosse bis zur Havel abgeben.

Und wie sieht es mit der Trinkwasser-Situation aus?

Die ist zum Glück nicht gefährdet, weil das meiste Trinkwasser in Brandenburg aus Grundwasserschichten in Tiefen zwischen 50 und 100 Meter stammt, die sich im Winter auffüllen.