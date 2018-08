Bläser-Tornado reißt Publikum mit

Michael Anker

Bad Freienwalde Kann man die Hitzewelle noch steigern? Man kann! Heißer als die Temperaturen ist das Temperament der zwölf Musiker von Fanfare Ciocarlia. Eben spielte die Balkan-Brass-Band noch in Moskau, Stockholm oder Tel Aviv – am Montagabend heizten sie dem Publikum „Offi“ ein.

Kaum ertönte der typische gipsy-Balkan-Sound aus Trompeten, Hörnern, Saxophonen und Klarinetten, stürmten die etwa 200 Besucher an die Bühne und fingen an zu tanzen. Anderthalb schweißtreibende Stunden lang rockten die Musiker den großen Saal des Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrums.

Fanfare Ciocarlia ist in der Lage, aus dem Stand heraus seinen mitreißenden Sound zu entfalten. „Selbst in der ehrwürdigen Oper von Sydney hielt es die Konzertbesucher nicht in ihren bequemen Sesseln“, erzählt Bandmanager Henry Ernst. Er hatte die Musiker vor 23 Jahren in dem kleinen Roma-Dorf Zece Prajini in Rumänien entdeckt, und ihnen zu weltweitem Ruhm verholfen. Seitdem tourt die Band rund um den Globus. Von Europa nach Amerika, Japan oder Australien reicht ihre Spur. Und sie ist wohl die einzige Band, die den Hype dieser Musikrichtung überlebt hat und weiter trägt. Neben einer weltweiten Fan-Gemeinde finden auch immer wieder neue Zuhörer Geschmack und vor allem Spaß an dieser Musik.

Seit Juni dieses Jahres befindet sich die Band wieder auf Tournee durch Europa und Israel. Nicht immer sind es die großen Metropolen, die angesteuert werden. Die Musiker sind sich der Wurzeln ihrer dörflichen Musik bewusst und spielen auch gern in kleineren Orten.

Auf Bad Freienwalde sind sie durch Martin Podoll gekommen. Der Stadtverordnete ist mit Benedikt Stehle, dem Schlagzeuger der Band, befreundet. Er fragte ihn, ob Fanfare Ciocarlia in der Kurstadt spielen wolle. Eigentlich wäre am Montag eine Tourneepause fällig gewesen, aber die Musiker ließen sich kurzfristig überreden und legten auf ihrem Weg nach Genf einen Zwischenstopp ein. „Die Suche nach dem passenden Spielort war mühselig“, erzählt Martin Podoll. Eigentlich hätte das Konzert gut auf die Freilichtbühne am Schlosspark gepasst, aber dafür fühlte sich wohl niemand zuständig, sagt er. Mit dem „Offi“ sei aber eine gute Alternative für das „Club-Konzert“ gefunden worden. Im Missionshaus Malche fand die Brass-Band, mangels passenden Hotels in der Stadt, eine Unterkunft. Für das Catering bis zum Soundcheck sorgten die „Blaue Zwiebel“ und der Oderbruch-Ware-Laden.

Obwohl keiner der rumänischen Musiker Noten lesen kann, klingt ihr Spiel wie aus einem Guss. Spiel ist in diesem Zusammenhang eher verniedlichend. Es ist ein rasanter, musikalischer Tornado. Seit ihrer Kindheit spielen die Musiker nach Gehör.

Ihre Roma-Musik entwickelte sich, ohne westliche Einflüsse, in abgelegenen Dörfern Rumäniens und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Ursprünglich wurde sie auf Hochzeiten und Taufen gespielt. Mitte der 1990er Jahre erreichte diese Art der Musik auch westliche Ohren. Fanfare Ciocarlia gilt seither als Pionier des gipsy-Balkan-Brass. „Die World Music Expo 1997 in Marseille erwies sich als unser Karrieresprungbrett. Im selben Jahr haben wir in Bukarest die erste CD der Band aufgenommen. 1999 reisten wir zu unserem ersten Auftritt in die USA“, so der Bandmanager über den Beginn der Kariere von Fanfare Ciocarlia.

Viele der Bandmitglieder sind seit der ersten Minute dabei. Anders Benedikt Stehle, er ist der einzige deutsche Musiker der im Gipsy-Team mitspielt. Seine Heimat hat der Baden-Württemberger inzwischen in Berlin-Kreuzberg gefunden. Mit siebzehn saß er das erste Mal am Schlagzeug. Etwa zur selben Zeit erlebte er auch erstmalig Fanfare Ciocarlia. Vor dreieinhalb Jahren sprang er für den erkrankten Drummer der Band ein. „Ohne Proben haben wir die ausverkaufte Kölner Philharmonie gerockt. Eine Europa-Tournee folgte und ich wurde für die Amerika-Kanada Tour gebucht. Das hat alles wunderbar geklappt. Anschließend wurde ich gefragt, ob ich festes Bandmitglied werden will“, erzählt Stehle vor dem Konzert. Dann eilt er mit den anderen Musikern auf die Bühne und lässt den Bläser-Tornado los.

„Viele Karten gingen im Vorverkauft weg. Nicht nur Bad Freienwalder, auch Berliner und Eberswalder hatten online gebucht. Es ist nicht nur die Musikrichtung, sondern vielmehr die Bekanntheit der Band, die den Vorverkauf anheizte“, sagt Frank Fiedler vom „Offi“. Künftig wolle das Haus wieder mehr Live-Konzerte anbieten, kündigt der Leiter des von der Stiftung SPI getragenen Einrichtung am Montag an.