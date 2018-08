Streit um FFH-Flächen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburg hat Anfang des vergangenen Jahrzehnts mehr als 600 Schutzgebiete nach Brüssel gemeldet. Bis Ende des Jahres muss die Sicherung der Flächen abgeschlossen sein, bis 2020 für alle Managementpläne zum Erhalt geschützter Arten vorliegen. Ein Thema mit Sprengkraft.

Carolin Schilde ist optimistisch. Die Umweltstaatssekretärin geht davon aus, dass bis Ende des Jahres die 607 FFH-Schutzgebiete in Brandenburg gesichert sind und bis 2020 für alle Managementpläne zum Erhalt der geschützten Tiere und Pflanzen vorliegen. 2015 hinkte Brandenburg hoffnungslos bei der formalen Ausweisung der Schutzgebiete hinterher. Schilde setzte deshalb ein vereinfachtes Verfahren durch – die Erhaltungszielverordnung. Das kommt nicht überall gut an.

Das Landesbüro anerkannter Naturschutzverbände (unter anderem Bund, Nabu und Grüne Liga) schrieben Ende Juni an das Umweltministerium, dass die Erhaltungszielverordnungen für die FFH-Gebiete in Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und Oder-Spree nicht anerkannt werden. Das Verfahren sei rechtlich zweifelhaft, in den Abgrenzungen zu schwammig und vor allem fehlen Gebote und Verbote für die jeweiligen Schutzbereiche, so die Naturschutzverbände.

Auch der Verein Familienbetriebe Land und Forst Brandenburg, der rund 150 große Land- und Forsteigentümer vereint, hat Widerstand gegen Unterschutzstellungen angekündigt. Laut Geschäftsführer Ulrich Böcker werden die Mitglieder gerade vorbereitet mit Normenkontrollklagen gegen Umweltbehörden vorzugehen.

Böcker verweist darauf, dass Brandenburg (wie die anderen Bundesländer auch) zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts viele Schutzgebiete nach Brüssel meldete, ohne sich der Konsequenzen klar zu sein. Außerdem habe man möglichst viele große Flächen melden wollen. Zum Teil habe man sich auf völlig veraltete Bestandserfassungen verlassen und sie ungeprüft übernommen.

Für Böcker ist der Waldmeisterbuchenwald das Paradebeispiel. Der ist natürlich schützenswert. Aber wenn ein ganzer Wald gemeldet wurde, erwartet die EU, dass auch überall Buchen und Waldmeister stehen, was meist nicht der Fall ist. Der Landeigentümer sei jedoch verpflichtet, die geschützten Arten zu erhalten oder aber für ihre Wiederansiedlung zu sorgen. Ein Eingriff in die Eigentumsrechte, so Böcker.

Carolin Schilde kennt das Grundproblem. Brandenburg hat beispielsweise Ende der 90er 30 000 Hektar Heidelandschaft nach Brüssel gemeldet. Die war auf den großen Truppenübungsplätzen entstanden, wo das Militär dafür sorgte, dass offenes Gelände erhalten blieb. Inzwischen verändern sich die Landschaften. „Haben wir einen konservierenden Naturschutz oder lassen wir Veränderungen zu?“, fragt die Staatssekretärin, ohne eine Antwort parat zu haben. Natürlich kann man keinen Landnutzer zwingen, in diesem Sommer alle offenen Wasserstellen und Sölle vor dem Austrocknen zu bewahren, weil dort geschützte Amphibien leben, räumt sie jedoch ein. Im Idealfall werden den Landnutzern in Form von Vertragsnaturschutz Maßnahmen gezahlt, um bestimmte Biotope zu erhalten.

Für den Wald ist so etwas nicht umsetzbar, sagt Böcker. Der Waldbesitzer müsse über Generationen planen und angesichts der Klimaveränderung auch andere Baumarten anpflanzen dürften. Besonders verärgert zeigt er sich, weil die Naturschutzbehörden zum Teil seltene Arten als Schutzziel angeben, dem Waldbesitzer aber nicht sagen, wo in seinem Wald sie sich befinden – damit er sie nicht mutwillig zerstört. „Unsere Mitglieder sind stolz, wenn sie einen Wald mit besonders seltenen Arten haben“, versichert Böcker. Aber um für den Erhalt zuständig zu sein, müsse man auch wissen, wo sich welches Kraut befindet.

Axel Vogel, Fraktionschef der Grünen, spricht von einer schlechten Notlösung, mit der das Umweltministerium die Flächen sichern will. Es fehle an Personal, um ordnungsgemäße Schutzgebietsausweisungen mit allen Beteiligungsverfahren durchzuführen. Brandenburg hätte schon vor zwölf Jahren damit anfangen müssen. Auch der Grünenpolitiker fürchtet, dass die EU mit dem jetzigen Verfahren und den Managementplänen zum jeweiligen Erhalt der Arten nicht einverstanden sein wird. Aber bis es zu Vertragsverletzungsverfahren kommt, sei die Legislaturperiode schon vorbei.