Krebspatientinnen fühlen sich allein gelassen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) „Es gibt keine definitiven Antworten“, sagt Petra May, Gruppenleiterin der Frauenselbsthilfe nach Krebs Eberswalde.

Vor allem die Patientinnen, die gerade eine Chemotherapie hinter sich haben oder mittendrin sind, fragen sich angesichts des Pharmaskandals um gestohlene und möglicherweise wirkungslose Krebsmedikamente, ob sie auch mit das richtige Medikament bekommen haben.

Mehrere Mitglieder der 40-köpfigen Gruppe haben laut Petra May bei der Hotline des Gesundheitsministeriums angerufen und dort erfahren, dass sie nicht betroffen sein sollen. „Aber das glaubt man dann nicht so einfach, auch wenn der Arzt das versichert“, so die Gruppenleiterin. Das Grundvertrauen, das man als Krebspatient aufbringen muss wenn man sich in eine Chemotherapie begibt, sei einfach erschüttert. May erwartet, dass das Gesundheitsministerium ausgehend von den beschlagnahmten Handelslisten mit Hilfe von Ärzten und Apotheken die Patienten ausfindig macht, die die zweifelhaften Medikamente eingenommen haben.

An dieser Stelle sieht sich das Gesundheitsministerium nicht direkt in der Pflicht. Auf Nachfrage wurde mitgeteilt, dass das Landesgesundheitsamt betroffene Apotheken durch Rückrufe von Medikamenten informiert hat. Nun müssten Ärzte und Apotheken die Patienten kontaktieren. Ob dazu eine Pflicht besteht, blieb zunächst offen. Unklar ist auch wie bei den Medikamenten verfahren wird, die nicht mehr zurückgerufen wurden, weil sie schon längst verbraucht worden sind.

Die Nachfrage der Hotline geht indes zurück. Am Montag hatten nur noch acht Betroffene angerufen, am gestrigen Dienstag niemand mehr. Insgesamt waren 932 Anrufer seit dem 20 Juli gezählt worden.

Die Oppositionsfraktionen CDU und Grüne wollen Ende der Woche wie angekündigt eine Sondersitzung des Gesundheitsausschusses für kommende Woche beantragen. Sie erwarten, dass Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) dann die Gründe für das Behördenversagen in ihrem Verantwortungsbereich erklärt, nachdem die Staatsanwaltschaft keine Hinweise auf Korruption erkennen konnte. Die AfD-Fraktion droht inzwischen mit juristischen Schritten, da ihr noch keine Akteneinsicht gewährt wurde. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es dazu, dass dies noch geprüft wird und kurzfristig eine Entscheidung getroffen werde.