Nicht nur Daimler bremst im Iran

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Viele deutsche Unternehmen sind auf dem Rückzug aus dem Iran, nachdem die USA ihre neuen Wirtschaftssanktionen in Kraft gesetzt haben. US-Präsident Donald Trump beschuldigt die „mörderische Diktatur“ in Teheran, Terrorismus zu unterstützen, und Blutvergießen, Gewalt und Chaos zu verbreiten.

Trump drohte, dass allen Unternehmen, die weiter Geschäfte mit dem Iran machen, in den USA ausgeschlossen würden. Dass dies wirkt, zeigt die Reaktion von Daimler: Der Stuttgarter Autobauer stellt sein Geschäft mit dem Iran „bis auf weiteres“ komplett ein.

Ihm dürfte der Rückzug leicht gefallen sein. Die Stuttgarter hatten zwar nach dem Atomdeal der Uno-Vetomächte und Deutschlands im Juli 2015 angekündigt, mit Partnerunternehmen im Iran Lkw zu bauen und Fahrzeuge seiner Marke Fuso zu verkaufen. Doch dies kam nie ins Rollen.

Insgesamt entwickelte sich der deutsche Handel mit den Iran deutlich schwächer als zeitweise erhofft. 2017 exportieren deutsche Unternehmen Waren für drei Milliarden Euro in den Iran. Dieser stand damit auf Platz 50 unter den wichtigsten Ausfuhrpartnern. Die USA belegten dagegen mit über 111 Milliarden Euro Platz 1.

Hilflos klingt die Reaktion von Industrie-Präsident Dieter Kempf: Die deutsche Industrie begrüße den „deutlichen Willen der EU und der Bundesregierung“, sich gegen die Sanktionen der USA zur Wehr zu setzen. Das größte Problem ist, dass die Firmen keine Banken mehr finden, über die sie Geschäfte abwickeln können, auch wenn diese nach EU-Recht weiter erlaubt sind. Insbesondere die Großbanken sind aus Angst vor Repressionen in den USA ganz ausgestiegen, während sich einzelne Sparkassen und Volksbanken weiter engagieren. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband äußerte sich sehr vorsichtig: „Wo mittelständische Unternehmen aktuell noch in Geschäftsbeziehungen zu Partnern im Iran stehen, wird von den sie dabei unterstützenden Kreditinstituten im Einzelfall sehr verantwortungsvoll entschieden, ob und in welchem Rahmen eine Begleitung bei diesen Geschäften noch möglich ist.“

Für den Maschinenbauverband VDMA ist die Sicherstellung des Zahlungsverkehrs „das unverzichtbare Minimum, um die außenpolitische Hoheit über das Irangeschäft der europäischen Wirtschaft zu behalten“. Allerdings kann das Bundeswirtschaftsministerium wenig tun – die Staatsbank KfW ist nicht darauf eingerichtet, Zahlungsverkehr abzuwickeln. Das Ministerium gewährt immer noch Exportgarantien. Zudem hat es eine Kontaktstelle für betroffene Unternehmen eingerichtet.

Jedes Unternehmen müsse prüfen, „inwieweit es für die Amerikaner erreichbar ist“, kommentierte die Deutsch-Iranische Handelskammer. Verfüge es über eigene Niederlassungen in den USA oder habe es amerikanische Eigentümer, werde es sicher eher zu einer negativen Antwort kommen.

Die EU hat ihr Abwehrgesetz in Kraft gesetzt, das aber wenig verspricht. Danach können Unternehmen ihre Verluste und Kosten geltend machen. Doch das ist Theorie, sie müssten ihre Ansprüche gegenüber dem Verursacher einklagen, also bei den USA. Zudem kann die EU Firmen bestrafen, die sich an die Sanktionen halten. Das jedoch ist praktisch kaum machbar: Sie kann niemanden zwingen, Geschäfte zu machen.

Man sei entschlossen, europäische Wirtschaftsakteure vor möglichen Folgen der Sanktionen zu schützen, hieß es in einer Erklärung von Bundesaußenminister Heiko Maas mit seinen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian (Frankreich) und Heremy Hunt (Großbritannien) sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Sie versicherten dem Iran, dass die EU auch an der Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs und der Öl- und Gasgeschäfte mit dem Iran arbeiten werde. Man bedauere zutiefst die Wiedereinsetzung der US-Sanktionen.