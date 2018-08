Situation in Kremmen: „Machen uns wenig Sorgen“

Seit Jahren die große Konstante im Team: Auf Torjäger Marc Kaiser (in Weiß) ist in der Kreisoberliga-Mannschaft verlasse. In der neuen Saison fehlt ihm mit Patrick Breyer jedoch ein wichtiger Sturm-Partner. © Foto: Steffen Kretschmer

Kremmen (MOZ) Der FC Kremmen durchlebt schwierige Wochen und Monate. Anhaltende Schwierigkeiten, schlagkräftige Mannschaften zusammenzubekommen, der Abschied von Trainer Falk Franke in der Endphase der vergangenen Saison und derzeit schwache Testspielergebnisse prägen das Bild. Wie Mathias Mrosewski die Situation bewertet, darüber hat Sportredakteur mit dem Vereins-Vorsitzenden gesprochen.

Herr Mrosewski, mit Blick auf das Personal hatte der FC Kremmen zuletzt große Probleme. Wie sieht es aktuell bei Ihren Mannschaften aus?

Wir machen uns wenig Sorgen. Das Wichtige sind wie immer die letzten drei, vier Wochen einer Saison. Da wird es immer knirsch und das sehe ich für die neue Saison genauso. Andere Vereine haben aber auch diese Probleme, wenn ich sehe, dass der FSV Bernau II in der vergangenen Rückrunde nur mit neun Mann zu uns kam. Wir sind einfach im Tannenbaum, wenn man den demografischen Wandel sieht, ganz weit unten. Wir haben jetzt Durstjahre, aber im Nachwuchs-Bereich sieht es gut aus. Wir haben zwei G-Junioren-Mannschaften, zwei F-Teams, drei E- und zwei D-Truppen. Auf lange Sicht geht es also wieder nach vorne, und das ist für mich wichtig. Man hat in der Vergangenheit halt ein Stück weit versäumt, den Stamm zu gießen, und hat nur die Früchte geerntet. Genau das versuchen wir nun umzudrehen.

Und der Kader der Ersten? Wie geht es weiter mit dem Kreisoberliga-Team?

Wir haben natürlich einen herben Verlust erlitten. Mit Patrick Breyer ist ja der Torschützenkönig in die Landesliga zum SV Zehdenick gewechselt. Selbstverständlich war unser Sportlicher Leiter Sandy Lüdtke dran, neue Spieler zu akquirieren. Wir haben also unsere Hausaufgaben gemacht und setzen jetzt mehr auf die Jugend. Das sieht man jetzt an Miklas Kaatsch und Lucas Penther. Miklas wollte weg von Oberkrämer und es hier wieder probieren. Ich hatte mit beiden im Januar, Februar schon Gespräche geführt und das haben sie schon gesagt, dass sie kommen.

Ist das der Weg, den der FC Kremmen jetzt gehen muss – die ehemaligen Nachwuchsspieler anzusprechen und sie von einer Rückkehr zu überzeugen?

Das muss man generell machen. Man hört zwar immer viel, und die meisten sind sich sowieso schon im Vorfeld darüber im Klaren, dass der betreffende Spieler ohnehin nein sagt. Manchmal klappt es dann aber eben doch.

Wie schwierig ist es generell, auch mal einen gestandenen Spieler zum FCK zu locken?

Das ist schwierig. Man muss dabei betrachten, dass wir in Kremmen jetzt einem Trainer das Vertrauen schenken, der natürlich in Kremmen sehr bekannt ist, der aber aus meiner Sicht noch keine Magnetwirkung hat. Das wäre natürlich bei einem anderen, wie beispielsweise Hans Oertwig, ganz anders, der bestimmt schon ein paar Jungs mitgebracht hätte.

Erwarten Sie von Ihrem Trainer Thomas Heyer, dass er sich persönlich in diese Richtung entwickelt?

Das erwarte ich von Thomas jetzt noch nicht. Aber er hat hier auch jahrelang die Jugend trainiert und kann mit den Nachwuchsspielern sehr gut umgehen. Er braucht seine Zeit. Er braucht vielleicht ein oder auch ein zweites Jahr und dann spricht sich das rum. Denn die Jugendlichen reden ja auch untereinander und dann hören auch sie, dass Thomas ein guter Trainer ist.

Das klingt so, dass Thomas Heyer auf jeden Fall die langfristige Lösung für die Besetzung des Trainerpostens bei Kremmens erster Mannschaft ist.

Wir planen immer längerfristig. Und Thomas ist jetzt quasi ein Eigengewächs. Er ist schon mehr als 45 Jahre lang im Verein. Er lebt halt Fußball, und wenn es ihm gelingt, das auf die Jugend zu transferieren, er es schafft, sie mitzureißen und der Nachwuchs das mitgeht, dann passt doch alles.

War solch ein Wechsel dann vielleicht sogar gar nicht schlecht, also auch einmal den Trainer-Typen zu tauschen?

Vor zwei Jahren habe ich mal gesagt, dass ich gerne einen fachlichen Trainer wie Falk Franke hätte, der ein Fußballgott ist. Dann hätte ich aber gerne auch einen Motivator wie Thomas Wjasmin. Diese Kombination würde für mich den perfekten Trainer ergeben. Dass wir einen solchen nicht bekommen, wissen wir. Wir sind uns aber sicher, dass wir mit Thomas Heyer einen richtig guten Fang gemacht haben. Ich habe selbst mit ihm vor einigen Jahren die B-Junioren und ein Stück weit auch die A-Junioren betreut, und er erreicht die Jüngeren einfach, das muss man ganz klar sagen. Das finde ich sehr gut. Jetzt müssen wir schauen, dass die Mannschaft das annimmt, vor allem die älteren Spieler, die ja eine autoritäre Art und Weise aus dem Training gewohnt sind. Locker ist vielleicht die falsche Bezeichnung, aber jetzt wird es auch mal darauf ankommen, einen Spaß mitzumachen. Den gab es vorher im Training eher selten.

Geben Ihnen die schwachen Testspiel-Ergebnisse Ihres Kreis­oberliga-Teams zu denken?

Ich weiß, dass Thomas Heyer bei den Turnieren und Spielen viel getestet hat. Natürlich auch mit Spielern der Zweiten. Es liegt also alles in der Hand des Trainers. Er ist dafür verantwortlich, dass die Mannschaft zum Saisonstart in Form ist. Seine Idee ist es, dass es nicht mehr heißt Erste und Zweite, sondern unsere Mannschaften.

Wo steht der FC Kremmen beim 100. Vereins-Geburtstag in zwei Jahren?

Ich begleite den FCK jetzt seit gut 20 Jahren. Dieses Jubiläum ist aber nicht nur für mich, sondern für unseren ganzen Verein etwas ganz Wichtiges. Wo ich mich gerne sehen würde, was aber aktuell in weite Ferne gerückt ist, muss ich leider sagen, ist natürlich, dass wir im Land eine etablierte Mannschaft darstellen. So, wie es vor vielen Jahren schon mal war. Das wäre mein Wunsch. Wenn ich das aber ein Stück weit realistisch sehe, dann hoffe ich natürlich, dass wir bis zum 9. Juli 2020 aufsteigen.